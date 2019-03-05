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Нефартовый турменеджер из Словении: УЕФА назначил арбитра на матч «Челси» — «Динамо» (фото)
Судейский комитет УЕФА назначил бригаду арбитров на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между лондонским «Челси» и киевским «Динамо» (7 марта на «Стэмфорд Бридж»). Встречу проведут служители Фемиды из Словении во главе с 39-летним рефери ФИФА Славко Винчичем.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ЧЕЛСИ» — «ДИНАМО»
К сожалению, этот менеджер по туризму нефартовый для наших команд. В 2015 году в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы с французским «Генгамом» он удалил с поля… двух динамовцев (Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда), и «бело-синие» в итоге проиграли — 1:2. А в 2017-м в Харькове при судействе Винчича донецкий «Шахтер» уступил в овертайме ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы испанской «Сельте» — 0:2 (при счете 0:0 словенец на 91-й минуте назначил в ворота горняков пенальти).
*19 февраля 2015 года. «Генгам» — «Динамо» — 2:1. Вслед за Андреем Ярмоленко арбитр Славко Винчич показал красную карточку и Юнесу Беланда
Добавлю, что помогать Славко Винчичу (кстати, соотечественнику президента УЕФА Александара Чеферина и дисквалифицированного динамовца Беньямина Вербича) на «Стэмфорд Бридж» будут ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, дополнительные ассистенты рефери — Раде Обренович и Нейц Кайтазович, а также — четвертый судья Грега Корде. Судейский наблюдатель — Шандор Пиллер (Венгрия), делегат УЕФА — Данило Филаккионе (Италия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн-трансляцию поединка «Челси» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
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