Генсек ОБСЕ поддержал новый законопроект об адвокатуре

Политика

Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины, является прогрессом по сравнению с действующим законодательством об адвокатуре. Такое мнение выразил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

С оценкой продвижения судебной реформы и ее перспектив в Украине Томас Гремингер выступил в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в ходе конференции «Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система». По его словам, судебная реформа была бы неполной без реформирования адвокатуры, а соответствующий законопроект 9055, который все еще ждет рассмотрения в Верховной Раде, генсек ОБСЕ назвал долгожданным.

«Я разделяю мнение, что предложенный законопроект — это шаг вперед по сравнению с законом об адвокатуре, действующей с 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться преданными реформе», — сказал генсек ОБСЕ.

Оценивая предварительные результаты судебной реформы в Украине, Томас Гремингер назвал большими достижениями фундаментальные изменения в судебной системе на законодательном уровне, а также значительное кадровое обновление судейства за счет профессионалов из других юридических профессий.

Законопроект 9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» был подан на рассмотрение Верховной Рады президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года. Документ предусматривает расширение профессиональных прав адвокатов, предоставляет дополнительные гарантии адвокатской деятельности, а также создает прозрачную систему дисциплинарной ответственности адвокатов за нарушение норм профессиональной этики.

По оценкам экспертов Совета Европы, законопроект 9055 полностью соответствует требованиям и стандартам Евросоюза. С призывом поддержать этот законопроект к депутатам Верховной Рады обратился совет директоров Американской торговой палаты в Украине.

На сегодня проект закона об адвокатуре прошел Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия и с рекомендацией к утверждению в первом чтении был передан на рассмотрение в сессионный зал.



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