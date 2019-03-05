В Киеве перекрыли Шулявский мост: новая схема движения транспорта

Украина

В столице с 16 марта перекроют Шулявский путепровод в связи с его реконструкцией. А транспорт, курсирующий до сих пор по этому мосту, пустят по прилегающим улицам, сообщили в горгосадминистрации,

По словам Александра Здольника, главного инженера «Дирекции строительства дорожно-транспортных строений Киева», к демонтажу конструкций приступят 17 марта и на первом этапе снимут контактные сети, опоры освещения, карнизные блоки, консоли тротуаров, затем разберут асфальтобетонное покрытие и сами балки строений.

Новый путепровод (около 160 метров), как и велосипедные дорожки (длиной чуть более 700 метров), право- и левосторонние съезды, планируют построить до конца 2019 года, а также собираются реконструировать подземный переход и благоустроить территорию.

Транспорт же в период проведения работ поедет по ряду прилегающих улиц:

— в направлении от улицы Довженко к улице В. Гетьмана потоки направят по улицам А. Цедика и П. Нестерова с выездом на проспект Победы (на пересечении улицы П. Нестерова и проспекта Победы установят светофор), далее движение продолжится по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной (на этом перекрестке также будет светофор, чтобы транспорт мог сворачивать налево, на Гарматную), затем продвигаться можно по улицам Гарматной и Выборгской, откуда обеспечивается выезд на улицу В. Гетьмана;

— в направлении от улицы В. Гетьмана к А. Довженко движение транспорта обеспечивается действующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересекать проспект и выезжать на улицу А. Довженко по рабочему съезду, где также установят временный светофор;

При объезде предусмотрено, что улицу А. Цедика (до пересечения с улицей П. Нестерова) и улицу П. Нестерова переведут в режим одностороннего движения, как и улицы Гарматную (до пересечения с улицей Выборгской) и Выборгскую.

Троллейбусы со стороны Севастопольской площади по улице В. Гетьмана будут доезжать до конечной «Индустриальный мост», со стороны улицы О. Телиги и А. Довженко — до конечной «Улица Ивана Гонты».

Схема движения транспорта на период проведения дорожно-строительных работ

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам в районе Шулявского моста и, чтобы избежать заторов и длительных ожиданий, заранее выбирать объездные пути.

Кроме того, в связи с ремонтом Шулявского путепровода в Киеве временно изменятся маршруты общественного транспорта. «ФАКТЫ» узнали, какие новые маршруты появятся и где сделают дополнительные остановки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мост Метро в Киеве, построенный в 1965 году, находится в аварийном состоянии и без надлежащего обслуживания может рухнуть. С таким предупреждением выступил знаменитый мостостроитель, автор двух украинских проектов моста через Керченский пролив Георгий Росновский.

Между тем ранее в КГГА пообещали отремонтировать мост Метро до 2020 года.

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