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Мать футболиста сборной Нигерии успешно освобождена из плена (фото)
Озуруонье Джульетта Калу, мать 21-летнего футболиста французского «Бордо» и сборной Нигерии Сэмуэля Калу, была успешно освобождена после того, как ее похитили 27 февраля в городе Умуамача-Умуезе (штат Абия), когда женщина возвращалась домой.
Похитители вышли на связь с семьей спортсмена, установив выкуп — 3 миллиона найр (около 7 тысяч евро). «Мы заплатили деньги, ждали всю ночь, но ее не было видно. На следующее утро они вступили в контакт с нами снова, на этот раз требуя больше денег!» — заявил нигерийским СМИ Сэмуэль Калу.
В итоге, семье футболиста пришлось заплатить 15 миллионов найр (приблизительно 36,5 тысяч евро). Как сообщает нигерийское отделение полиции, теперь мать игрока свободна и воссоединилась со своей семьей. Детали похищения и выкупа не разглашаются, но полиция тщательно расследует это дело, чтобы впоследствии арестовать и привлечь к ответственности виновных в совершении преступления.
* Озуруонье Джульетта Калу вернулась домой живой и невредимой
Добавлю, что Калу перешел в «Бордо» из бельгийского «Гента» летом 2018 года. За его трансфер жирондинцы заплатили 8,5 миллионов евро (по данным Transfermarkt, нигериец является самым дорогим футболистом клуба). В составе сборной Нигерии Сэмуэль провел 5 матчей (забил 1 мяч), в том числе вызван на ближайшие поединки — отборочный в Кубке Африканских наций против Сейшельских островов и товарищеский с Египтом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что похищенную мать футболиста «Шахтера» нашли живой и невредимой.
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