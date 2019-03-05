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В ГПУ подтвердили, что убитый в Киеве бизнесмен был ключевым свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров"

Убитый 5 марта в Киеве бизнесмен Сергей Киселев все-таки имел отношение к делу «бриллиантовых прокуроров». Об этом УНИАН сообщил глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, в рамках дела правоохранители провели ряд обысков и нашли драгоценности и другие материальные ценности, которые в свое время в рамках уголовного дела еще во времена экс-президента Виктора Януковича были изъяты у Киселева.

После этого было возбуждено еще одно дело — об утрате изъятых ценностей, и это дело в мае 2018 года было передано в Национальное антикоррупционное бюро.

«Было дело об утрате изъятого имущества. Это имущество якобы хранилось после возбуждения дела против Киселева в 2010 или в 2011 годах. А потом оказалось, что изъятого имущества нет там, где оно должно храниться, и по факту потери имущества было зарегистрировано производство. Однако в мае его передали в НАБУ. А где сейчас оно, мне неизвестно», — сказал Горбатюк.

По его словам, в производстве об исчезновении ценностей Киселев мог фигурировать как потерпевший.

Заявление Горбатюка по Киселеву подтвердил и бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак, который в свое время расследовал так называемое дело «бриллиантовых прокуроров». В своем Facebook написал, что ювелир «опознал свои бриллианты, которые были изъяты при обыске у одного из фигурантов этого дела — раньше они были у него изъяты правоохранительными органами».

«Пока сложно утверждать о непосредственной связи между делом „брилиантовых прокуроров“, деле о похищении бриллиантов у Киселева и его убийством. Но проверить наличие такой связи нужно обязательно», — призвал Трепак.

Как сообщали «ФАКТЫ», 5 марта в Киеве в Днепровском районе в автомобиле Mercedes застрелили мужчину. По свидетельству очевидцев, выстрел прозвучал в салоне авто, после чего оттуда выбежал неизвестный, который скрылся.

В Генеральной прокуратуре сделали заявление в связи с информацией СМИ о статусе убитого в деле «бриллиантовых прокуророа».

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