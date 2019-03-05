Происшествия

Мода на самодержцев: иностранец пытался вывезти из Украины старинные монеты (фото)

Хочешь спрятать что-то так, чтобы никто не нашел — положи это на видном месте. По такому принципу, похоже, действовал гражданин Грузии, пересекавший государственную границу Украины на посту «Черноморский». В понедельник, 4 марта, в багаже иностранца, проходившего таможенный контроль на паромном комплексе в морском торговом порту под Одессой, были обнаружены три старинные монеты. Из Украины ранее уже пытались вывезти старинную монету стоимостью 1,2 миллиона гривен.

Монеты «засветились» практически случайно: дорожная сумка, в которой они находились, оказалась «в поле зрения» рентгенотелевизионной техники. Таможенники попросили владельца багажа показать высветившиеся непонятные предметы.

«Таковыми оказались три чисто серебряных рубля времен царствования российского императора Николая ІІ, — рассказали на Одесской таможне. — Монеты изъяты и переданы для проведения научной экспертизы с целью определения их культурной ценности».

Пока же по факту незаконного перемещения предметов, имеющих признаки культурных ценностей, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молдаванин пытался вывезти из Украины монеты времен Речи Посполитой. А в пункте пропуска «Бачевск» пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет второй половины XVIII — начала XX веков. Клад монет внутри старинного фортепиано обнаружили настройщики музыкальных инструментов в Великобритании.



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