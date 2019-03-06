Происшествия

Привалило скалой: под Одессой спасли спелеолога, который не мог выбраться из катакомб (фото)

В ночь на среду, 6 марта, в результате подземной спасательной операции в катакомбах, участок которых проходит в селе Нерубайское (ближний пригород Одессы), удалось обнаружить травмированного спелеолога.

«Минувшей ночью в службу спасения „101“ поступила информация о том, что в катакомбах села Нерубайское находится 46-летний мужчина, нуждающийся в помощи», — сообщили в региональном главке ГСЧС. Спасатели сразу подключились к поискам и, забегая вперед, отметим, что потерпевшего Владислава Масленко нашли на расстоянии километра от входа в катакомбы.

«Как выяснилось, мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно выбраться на поверхность», — добавили в главке.

Один из активных участников спасения экстремал Евгений Лата уточнил, что ЧП произошло в катакомбах на так называемом Любкином ходу.

«Случившееся — история борьбы человека за свою жизнь и напоминание всем о правилах соблюдения техники безопасности и обязательном снаряжении для любого выхода», — прокомментировал Лата, подчеркнув, что Масленко — очень опытный, знающий и сильный спелеолог.

По его словам, Владислав Масленко спустился под землю один и не вышел на связь в обозначенное контрольное время — 17.00. Поэтому его супруга обратилась за помощью к другим спелеологам.

«Все понимали, что заблудиться Влад не мог, что явно что-то произошло… Оказалось, вчера в 13.00 на одном из сложных участков катакомб случился обвал кровли между первым и вторым ярусами. Влад упал в затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него свалился огромный кусок стены», — рассказал Лата.

В результате Масленко получил открытый перелом голени, а его нога оказалась зажатой под скалой. Все же он сумел вырыть под скалой яму, чтобы вытащить ногу, а потом «под адреналином», вылез на второй ярус и отполз на некоторое расстояние, где его позже нашли добровольцы-спасатели вместе с работниками ГСЧС. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, в том числе ввели обезболивающий и кровоостанавливающий медпрепараты.

Затем участники спецоперации расширили лопатами и топорами узкие места и обвалы в подземелье, что позволило за два часа вынести мужчину на поверхность и передать медикам «скорой».

Потерпевший спелеолог госпитализирован, ему сделали операцию.

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