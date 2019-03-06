Происшествия

После известия о переходе на сторону Украины командира танкового экипажа боевиков «ДНР» Светланы Дрюк в пабликах оккупантов в соцсетях появилась информация о якобы задержании на линии разграничения на Донбассе украинскими силовиками семерых человек, подозреваемых в причастности к так называемым «ДНР» и «ЛНР».

«На подконтрольной Киеву части Донбасса задержали 7 человек, и это только за прошедшие сутки. Все семеро были арестованы при пересечении линии разграничения, их обвинили в сотрудничестве с „ДНР“ и „ЛНР“. Если их вина будет доказана, то задержанных ждет до 15 лет за забором. Кажется, Украина пополняет так называемый „обменный фонд“», — сообщил Inside Donetsk.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», эта информация не соответствует действительности.

«Задержания семи человек на линии разграничения по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями „ЛНР“ и „ДНР“ за последние сутки не было», — во всех пресс-службах правоохранительных органов региона — полиции, Государственной пограничной службы Украины и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях «ФАКТАМ» ответили одинаково.

При этом все собеседники отметили, что работа по выявлению и задержанию подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях и сотрудничестве с оккупантами проводится постоянно, и периодически таковых задерживают или же сами упомянутые граждане Украины являются к правоохранителям с повинной.

Также глава пресс-службы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян предположил, что это специально подготовленный агитпропом оккупантов фейк — с целью запугивания граждан Украины, настроенных содействовать освобождению временно оккупированных территорий нашей страны. «Думаю, что это вброс после истории с переходом на сторону Украины Светланы Дрюк. Чтобы люди боялись переходить к нам», — отметил Слободян.

Напомним, командир женского танкового экипажа боевиков «ДНР» Светлана Дрюк в интервью рассказала о мотивах своего сотрудничества с украинскими спецслужбами.

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил факт вывода на мирную территорию начальника штаба 11-го танкового батальона «ОМСП 1 АК НС ДНР» с позывным «Ветерок». Грицак подчеркнул, что интервью Светланы Дрюк было завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, а Дрюк является ценным свидетелем российской военной агрессии в Украине.

Переход на сторону Украины террористки, которую кремлевский агитпроп сделал звездой многочисленных сюжетов и публикаций о боевиках «Л/ДНР» и в конце концов — прототипом главной героини художественного фильма «Ополченочка», вызвал споры в социальных сетях. А также заставил агитпроп как-то оправдывать такой провал в работе собственных «спецслужб». На информационных ресурсах террористов появилась версия о том, что Светлану Дрюк, которая в конце 2018 года уволилась из войска боевиков якобы по состоянию здоровья, украинские спецслужбы якобы похитили. Дескать, она не оказывала сопротивления по той причине, что предварительно были похищены ее дети — 20-летний сын и 19-летняя дочь.

В российской прессе этой теме было также уделено немало внимания. В частности, корреспондент газеты «Взгляд» Евгений Крутиков, уцепившись за мотив, озвученный самой Светланой украинским тележурналистам (любовь к украинскому контрразведчику), в своей статье развивает мысль о том, что женщины с неустроенной личной жизнью, состоящие на службе у боевиков, «должны находиться в поле зрения контрразведки» оккупантов, потому что «это (цитата. — Авт.) отягощающий фактор персонального профиля (как гомосексуализм или игромания)». Также Крутиков считает, что разделить ответственность за такой провал должен и командир 11-го танкового полка капитан второго ранга Алексей Бернгард, упомянутый в сюжете «ТСН».

«Прибывающие на Донбасс подписывают так называемый приказ 100 — форму неразглашения, в которой отдельным пунктом прописан полный отказ от общения с местными женщинами. Понятно, что соблюдается он далеко не всегда, но в случае с Бернгардом он, видимо, соблюдался… Подполковник Бернгард — красивый, статный, харизматичный мужчина, которому очень идет морская форма… Разочарованная Светлана Дрюк практически открыто говорит об этом в телеинтервью, и персона Бернгарда вызывает у нее крайне негативные эмоции в этой связи, что нормально для отвергнутой женщины. Вот тут ее, скорее всего, и подхватил украинский вербовщик». Автор также отмечает высокий класс мастерства украинского разведчика, завербовавшего столь ценного агента в рядах боевиков: «вербовочная тактика обычно строится на контрасте: вербовщик демонстрирует объекту те качества — личные или общественные, которых недостает ее привычному мужскому окружению и прошлому жизненному опыту. Отсюда и фраза Светланы Дрюк, что ее „близкий друг отличается от всего, что она видела“. Возможно, украинский вербовщик демонстрировал ей какое-то особо элегантное ухаживание или проявлял преувеличенную личную заботу, что наверняка контрастировало с брутальным поведением ополченцев и общим нелегким бытом на Донбассе», — пишет Крутиков в газете «Взгляд».

Алексей Бернгард

Впрочем, стоит отметить, что жирную точку в истерике, разыгравшейся в медиапространстве и соцсетях ОРДЛО и оккупантов, еще во вторник, 5 марта, поставил активный участник «русской весны» на Донбассе — ныне пребывающий на территории аннексированного Крыма сотрудник ФСБ РФ Игорь Безлер по кличке Бес. На своих страницах в соцсети он в грубой форме высмеял заявление «народной милиции ДНР» о якобы похищении Светланы Дрюк и ее детей, посоветовав «не пытаться, продолжать маршировать с полными штанами дерьма». То есть прекратить попытки как-то обелить свой провал, а признать таковой и смириться с ним.

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