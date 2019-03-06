Происшествия

В Украине сорвали серию кибератак на госучреждения: что об этом известно

СБУ сообщила о разоблачении очередной российской схемы по организации хакерской атаки в Украине. На сей раз, сообщили в пресс-центре спецлужбы, жертвами вмешательства должны были стать государственные учреждения, задействованные в подготовке и проведении избирательного процесса.

Для реализации плана кураторы из России наняли хакера из Запорожья, который должен был распространить вредоносное ПО.

Будучи администратором закрытого хакерского интернет форума, он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, обещая им денежное вознаграждение. Массовое распространение ПО осуществлялось путем направления целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также на уязвимые участки интернет-сайтов госорганов.

Согласно выводам специалистов, такие компьютерные вирусы были призваны блокировать деятельность информационных ресурсов после подключения к госреестрам Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избиркомов.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника была обнаружена и изъята компьютерная техника с инсталлированным ПО для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти 10 образцов вредоносного ПО, подготовленные для распространения. В настоящее время продолжается экспертное исследование оборудования и программного продукта.

Напомним, в начале февраля СБУ предупредила украинцев о гибридных угрозах со стороны спецслужб РФ, а уже 27 февраля неизвестные совершили масштабную кибератаку на Центризбирком.

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