Происшествия

Стало известно о смерти одного из авторов Монумента славы во Львове

В среду, 6 марта, во Львове простились с одним из авторов недавно снесенного Монумента славы архитектором Аполлоном Ограновичем.

О смерти Ограновича 3 марта — в день окончательного сноса его монумента — сообщил в Facebook львовянин Анатолий Короленко.

Аполлон Огранович родился 23 мая 1942 года. В 1945 семья переехала во Львов. Архитектор является соавтором ряда памятников во Львове. Он известен тем, что спроектировал Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил на улице Стрыйской (в соавторстве), памятник Слава труду в Радехове (1973, скульптор Яков Чайка), проект реконструкции главпочтамта на улице Словацкого, 1 в Львове (1973−1975, реализован не полностью). Памятник на улице Пекарской, 52, во Львове, в честь подвига советских медиков во Второй мировой войне (1975, скульптор Иван Кушнир).

Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» был открыт в 1970 году. Кроме 30-метровой стелы, архитектурная композиция включала фигуры советских воинов и «Родины-матери».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при демонтаже стелы Мемориала «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» во Львове.

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