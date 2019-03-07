Исчез с деньгами и документами: на Львовщине аферист обманул «евробляхеров» на полмиллиона долларов

Происшествия

Технология обмана

Во Львовской области аферист, который называл себя таможенным брокером, обманул более двухсот автовладельцев. Мошенник уверял, что поможет растаможить так называемые евробляхи. Взял у владельцев машин оригиналы их документов, деньги (полную стоимость растаможки автомобиля и еще 300—400 долларов за свои услуги), после чего исчез. В общей сложности псевдоброкер обманул автовладельцев минимум на полмиллиона долларов. Напомним, льготный период растаможки заканчился 22 февраля, и власти приняли решение его не продлевать.

Потерпевшие находили брокера через друзей и знакомых. Интересно, что еще два месяца назад у этого человека была хорошая репутация. Люди рассказывали, как он помог им растаможить машины с еврономерами и сделал это довольно быстро. Кроме хороших рекомендаций, по словам потерпевших, внушал доверие офис брокера. Он находился в том же здании, что и таможенный пост. «На одном этаже таможня, а на другом — кабинеты брокеров, — рассказали „ФАКТАМ“ автовладельцы, которые теперь обратились в полицию. — Мы были уверены, что пришли в официальное учреждение. Андрей Була (так зовут афериста) сидел там же. Да и не он один — там была целая команда брокеров. А если люди сидят под самым носом у сотрудников таможенной службы, они вряд ли могут быть аферистами. Так мы думали».

Обмануть больше двухсот человек псевдоброкеру удалось меньше чем за два месяца. В день к нему обращались десятки автовладельцев. Такой спрос на услуги брокеров связан в первую очередь с тем, что люди надеялись успеть растаможить свои машины до окончания льготного периода (до 22 февраля), когда оформить пригнанное из-за границы авто можно было с 50-процентной скидкой. Прекрасно это понимая, псевдоброкер уверял своих жертв, что выполнит работу максимально быстро.

— Обратиться к брокеру мне и многим другим потерпевшим посоветовали сотрудники таможенной службы, — рассказала «ФАКТАМ» жительница Львовской области Ольга. — С вопросом, как растаможить автомобиль, я пришла в таможенный пункт еще 1 декабря прошлого года. Попросила поэтапно рассказать, что и как я должна сделать. Мне сказали, что растаможить авто самостоятельно очень сложно. Нужно покупать специальную компьютерную программу, учиться ею пользоваться. Кроме того, требуется моя электронная подпись и многое другое. А если, заполняя декларацию, я допущу ошибку, за это могут привлечь к ответственности. «Поэтому лучше обратитесь к брокерам, — сказали на таможне. — Их сейчас много. Они помогут все сделать правильно».

Мы и обратились. О брокере Андрее я узнала от подруги, коллега которой уже растаможил с его помощью свой автомобиль. Первый раз я встретилась с Андреем на таможенном посту в «Городке» Львовской области. Я приехала туда на машине. По правилам там должны были сфотографировать мое авто. Но на таможне были большие очереди, и Андрей сказал, что фотографии подойдут любые: мол, не важно, где я их сделаю. Подруга и вовсе сфотографировала свою машину возле дома, и эти снимки тоже подошли. Мою машину фотографировали рядом с таможенным постом. Это делал человек «от Андрея», который, как я сначала подумала, работал на таможне. Но потом выяснилось, что он тоже брокер. Он завел меня в один из кабинетов в здании, где находился таможенный пост. Там было восемь столов, много компьютеров, творилась невообразимая суета. В этом кабинете сидели брокеры — такие же, как Андрей, к которому я обратилась. Сам тот факт, что они сидели в одном здании с таможенниками, внушал доверие.

Я отдала брокерам оригиналы документов на машину. У подруги, которая приехала со мной, оригиналов на тот момент не было — только копии. Брокеры приняли их, хотя не должны были. Оригиналы подруга привезла им позже.

— Кому именно вы отдали свои документы?

— Брокеру по имени Юрий. Это коллега Андрея, они сидели в одном кабинете. Юрий проверил, все ли в порядке с бумагами, и высчитал для меня стоимость растаможки. Плюс 400 долларов за их услуги. На второй день мы встретились с Андреем в городе. Я передала ему всю необходимую сумму. Еще сказала, что могу сама заплатить через кассу или терминал. На что Андрей сказал: «Я сам все сделаю, мне все равно по дороге». Сейчас понимаю, что это было моей ошибкой. Платить нужно было только самой! Я же отдала деньги Андрею, еще не зная, что до кассы они не дойдут.

Подруга Ольги тоже передала брокеру всю необходимую сумму. Ей повезло больше, чем Ольге: через неделю она узнала, что ее автомобиль растаможен.

— Мне Андрей сказал прийти за документами через несколько дней, — говорит Ольга. — Мы разговаривали в пятницу, договорились встретиться после выходных. Но в понедельник он на звонки уже не отвечал. Я приехала на таможенный пост. Сначала зашла в кабинет брокеров, но Андрея там не было. Остальные сказали, что о моих документах ничего не знают. Юрий, которому я передавала документы, не смог ничего объяснить: дескать, вашими вопросами занимался Андрей, у него и спрашивайте. Я пошла на второй этаж, где находился непосредственно таможенный пост, и попросила таможенников проверить, есть ли моя машина в реестре. Ее там не было. Брокер Андрей так и не объявился.

На том же таможенном посту Ольга встретила других потерпевших. Несколько десятков человек явно кого-то ждали и в разговоре упоминали имя Андрей. Оказалось, они тоже отдали деньги и документы этому псевдоброкеру.

— Стало ясно, что речь идет о масштабной афере, — продолжает Ольга. — К этому брокеру обращались сотни людей. Тем, кто обратился к нему раньше, повезло — их автомобили действительно растаможили. Таким образом этот Андрей создал себе репутацию надежного брокера — и к нему потянулись клиенты, которых он в результате «кинул». Некоторые люди обращались к нему с просьбой растаможить сразу пять или даже десять автомобилей. За каждый отдавали примерно по три тысячи долларов. Только представьте, о каких суммах идет речь! Брокеры, которые сидели в том же кабинете, что и Андрей, утверждали, что не имеют отношения к афере. Мол, все документы и деньги были у него. Но, когда пострадавшие сказали, что вызывают полицию и журналистов, брокеры тут же закрыли свой офис. С тех пор, насколько мне известно, он не работает.



* От действий афериста пострадали более двухсот человек. Стоп-кадр «5-го канала»



— Сотрудники таможенной службы говорят, что они к этому офису не имели никакого отношения, — рассказал «ФАКТАМ» еще один пострадавший Тарас Почапский. — Помещение, в котором находится и таможенная служба, и эти кабинеты, принадлежит частному лицу. И таможенники там просто арендуют этаж. Арендатором кабинетов на другом этаже может быть кто угодно — хоть брокер, хоть продавец бытовой техники. Но мы-то этого не знали. Многие пострадавшие думали, что это государственные таможенные брокеры.

Я, как и Ольга, имел дело не только с Андреем, но и с его коллегой Юрием. Именно Юрию я отдавал оригиналы документов на автомобиль. Он в моем присутствии просмотрел документы и положил их под клавиатуру своего компьютера. Деньги отдавал уже Андрею. Теперь пропали и деньги, и документы. Оказалось, что и Андрей, и этот Юрий работали без лицензии и каких-либо разрешений. Единственный, у кого эта лицензия была, — это брат Юрия. По документам только он был брокером, и только он арендовал офис. Брата взял «в помощники», но никак его не оформлял. Тем не менее предоставил ему доступ к таможенным реестрам и базам, что незаконно. Юрий, как и Андрей, на связь с потерпевшими не выходит. А его брат недавно попросил меня не упоминать Юрия в комментариях — мол, виновен же Андрей. «Но я-то отдавал документы Юрию! — говорю. — Где они?» Этого мне никто сказать не может. Все это очень подозрительно. Я не исключаю, что у Андрея могли быть сообщники.

У Андрея было так много клиентов еще и из-за того, что он брал за свои услуги около 300 долларов, в то время как другие брокеры — около 500. А под конец льготного периода, учитывая ажиотаж, многие брокеры и вовсе брали по 600 долларов за машину. На этом фоне предложение Андрея казалось адекватным. Сейчас в нашей группе пострадавших уже больше двухсот человек. И с каждым днем их становится все больше.

Потерпевшим удалось добиться открытия уголовного производства. Но псевдоброкер до сих пор не задержан. А потерпевшие не знают, как теперь хотя бы вернуть документы.

— Получается, что машины у нас есть, но на них не осталось ни единого документа, — вздыхает Тарас. — То есть ездить мы на них не можем, продать, естественно, тоже. Более того, некоторые пострадавшие лишились таким образом даже своих загранпаспортов. Но если паспорт восстановить можно, то как быть с документами на машину с еврономерами, не известно. Сейчас пытаемся добиться, чтобы нам разрешили легализовать наши авто на основании копий документов.

В пресс-службе Львовского областного управления полиции «ФАКТАМ» сообщили, что уголовное производство открыто по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». 38-летний Андрей Була объявлен в розыск.

Знали ли этого псевдоброкера сотрудники таможенной службы? И как, обращаясь к брокеру, не стать жертвой мошенника? «ФАКТЫ» задали эти вопросы начальнику Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины Левку Прокипчуку.

— В период льготной растаможки автомобилей работали около сотни брокеров, — сообщил «ФАКТАМ» Левко Прокипчук. — Спрос на их услуги был настолько большой, что приезжали даже брокеры из соседних областей. Поэтому в лицо этих брокеров сотрудники таможни, естественно, не знали. Что касается помещения, где находится подразделение таможни, то оно таможенной службе не принадлежит. И за других арендаторов мы ответственности не несем.



* В период льготной растаможки автомобилей с еврономерами на таможенном посту «Городок» работали около сотни брокеров

— Можно ли растаможить авто без помощи брокера?

— Да. У нас так сделали около двадцати человек. Для этого нужна специальная компьютерная программа. Эта программа не бесплатная. Мне известно о трех программах, которые совместимы с программой обеспечения таможенной службы. Для того чтобы самостоятельно заполнить декларацию, нужно иметь соответствующие знания. Но практика показывает, что растаможить авто самостоятельно возможно.

— Если все же решил обращаться к брокеру, как не попасть на афериста?

— На сайте Государственной фискальной службы есть список брокеров, получивших соответствующее разрешение на свою деятельность. Эту информацию мы размещали на информационных стендах и публиковали в соцсетях. Раздавали флаеры, где было написано, как проверить, имеет ли человек право осуществлять брокерскую деятельность. У псевдо­брокера, о котором сейчас идет речь, такого права не было. Еще один важный момент — платить налоги в любом случае нужно самостоятельно. Не стоит давать деньги брокеру в надежде, что он все сделает за вас. Кстати, в том же подразделении в Городке (где брокеры арендовали кабинет) есть кассы «Ощадбанка» и терминалы «ПриватБанка», через которые можно без проблем совершить оплату.

Глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко тоже говорит, что легализовать автомобиль с еврономерами самостоятельно возможно.

— Для этого необходимо купить соответствующее программное оборудование, — объяснил «ФАКТАМ» Олег Назаренко. — И внимательно изучить, как заполняются декларации. Пример таких деклараций есть в Интернете. Программное обеспечение стоит около 200 долларов. Брокеры, насколько мне известно, берут от 150 долларов. На брокерских услугах сейчас активно зарабатывают фирмы, которые в свое время завозили в Украину эти автомобили. Среди них, разумеется, встречаются и аферисты. Кто-то, как в случае с львовским псевдоброкером, берет деньги и пропадает. Сейчас распространена еще одна схема. Например, человек купил авто в Европе за 10 тысяч евро. При растаможке он должен будет заплатить за него около тысячи евро таможенной пошлины и две тысячи евро НДС. Мошенники предлагают человеку купить у них бумажку, в которой будет сказано, что машина стоила всего 100 евро. Мол, с такой бумажкой заплатишь 20 евро НДС и 10 евро пошлины. Люди ведутся, покупают такие бумажки за 500 евро. Не понимая при этом, что по украинским законам, даже если ты купил машину за 1 евро, придется заплатить налог не со стоимости покупки, а с томоженной стоимости. То есть твою машину все равно оценят в 10 тысяч евро. Нужно понимать, что эти бумажки обман. И, конечно, платить налог следует только самому в отделении банка. В случае перерасчета или, например, ошибки банк возвращает деньги только плательщику.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», по льготной ставке украинцы растаможили более 200 тысяч «евроблях». Тем временем появилась новая схема для ввоза машин на еврономерах в нашу страну.

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