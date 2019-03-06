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Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру с выборов
Заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос не намерен участвовать в президентской гонке и снял свою кандидатуру. Об этом военный сообщил в Facebook.
Напомним, неделю назад еще один кандидат в президенты Андрей Садовой отказался от предвыборной борьбы в пользу Анатолия Гриценко.
По словам Кривоноса, главным мотивом его «похода» на пост президента было несогласие с той системой и ситуацией, которая в настоящее образовалась в секторе безопасности и обороны Украины.
«Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть „паркетные генералы“, ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить!», — написал Кривонос.
Военный отметил, что побывал в США, где участвовал в обсуждении ключевых вопросов по дальнейшему развитию сектора безопасности и обороны страны.
«Я не имею морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты. Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — отметил Кривонос.
Военный поблагодарил всех, кто поддержал его во время избирательной компании.
По мнению экспертов, нынешняя президентская избирательная кампания обещает быть довольно жесткой. До голосования еще месяц, а правоохранители уже фиксируют нарушения. Так сотрудники СБУ разрушили «избирательную пирамиду», которая под руководством одного из народных депутатов Украины работала в ряде регионов страны.
Напомним, экс-президент Украины Леонид Кучма не исключает после проведения выборов массовые акции протеста, которые могут организовать недовольные, назвав причиной, в частности, возможные фальсификации.
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