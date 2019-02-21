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СБУ разоблачила группировку, готовившую вмешательства в выборы президента
Сотрудники СБУ разрушили «избирательную пирамиду», которая под руководством одного из народных депутатов Украины работала в ряде регионов страны. Об этом на брифинге 21 февраля сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.
Напомним, на днях СБУ разоблачила и прекратила действие масштабного механизма финансирования террористической организации «ЛНР».
Организация имела свою иерархию и распределение обязанностей. Помимо основного руководителя-нардепа, в нее входили три координатора, которые отвечали за разные части Украины, координаторы по областям и низовое звено — «полевики».
По словам Кононенко, имя нардепа сегодня не называется сознательно, чтобы не привязывать его к одной из политических сил.
Целью такого «сооружения» было обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
«СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков», — сказал представитель спецслужбы.
Как сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины задержала Евгения Моринца, участника проекта «Белая балаклава», который готовил провокации после первого тура голосования на президентских выборах.
В Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. Вместе с ним были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании.
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