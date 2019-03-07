В ходе масштабной спецоперации задержана банда уголовников, терроризировавшая Житомирскую область

Происшествия

В Житомирской области правохранители пресекли деятельность банды, которая занималась вымогательством среди предпринимателей. В результате спецоперации задержаны около 10 членов банды, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В состав организованной преступной группировки входили более 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет. Почти все — ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

Преступники занимались вымогательством денег у частных предпринимателей региона под угрозой физической расправы над ними или членами их семей. У полиции есть обоснованные основания полагать, что в отдельных случаях эти угрозы реализовывались.

Так, в Новоград-Волынском лидер преступной группировки и еще один из членов банды требовали $ 3000 от местного жителя за улаживание искусственно спровоцированного конфликта с представителем местного криминалитета. Их задержали при получении 800 долларов.

В поселке Любари еще 6 членов группировки были задержаны при передаче транша в 10 тысяч гривен.

«Бандиты под предлогом „долговых обязательств“ предпринимателя, который имеет торговую точку на местном рынке, требовали 2 тысяч долларов США. В случае неуплаты мужчине угрожали увечьем его малолетних детей и жены», — заявляют правоохранители.

Задержаным грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.

Как писали «ФАКТЫ», ранее задержали банду в Донецкой области, которая занималась нападением на «валютчиков».

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