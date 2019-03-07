Политика

Уголь, который якобы закупается в Беларуси, на самом деле из России и «Л/ДНР», — Рабинович

В правительстве заявляют, что закупают уголь в Беларуси, а газ — в Швейцарии, хотя на самом деле эти ресурсы доставляются из России и «Л/ДНР». Об этом в эфире программы «Пять вопросов к Рабиновичу За життя» на телеканале NewsOne заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович.

«Есть у нас такой парадокс: Украина в 800 раз увеличила поставки угля из Беларуси. Но Беларусь не добывает этот уголь. А в Швейцарии мы закупили больше всего газа, при этом Швейцария не добывает газ!» — сообщил парламентарий.

Такая же ситуация, отметил нардеп, и со Словенией, которая за последние несколько лет стала крупным экспортером природного газа в Украину, хотя также не располагает месторождениями голубого топлива.

«Вы понимаете, что происходит? Правительство покупает уголь и газ в России, в „ЛНР“ и „ДНР“. Потом делают свою накрутку и рассказывают, что это европейские поставки!» — возмутился народный депутат.

По словам главы «Оппозиционной платформы — За життя», власти только рассказывают о независимости страны от России, хотя все также закупают у нее ресурсы.

«Нам говорят, что мы слезли с нефтяной иглы, якобы мы теперь не зависим от России. Но они же все у нее покупают! Все абсолютно! Я уже не говорю о контрабандных запчастях, которые недавно всплыли. Поэтому нам нужно прекращать их слушать и включать собственную голову. Нам нужно понять, что это наша страна, наше будущее — и не голосовать за таких управленцев!» — подытожил Вадим Рабинович.

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