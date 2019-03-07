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Происшествия

Умер известный журналист, который писал про смертельное ДТП с Зайцевой в Харькове

12:40 7 марта 2019   80
Скорбь
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове умер известный журналист Николай Криволапов, писавший о судебном процессе по нашумевшему ДТП на Сумской. Ранее у него случился инсульт.

«Друзья, коллеги, знакомые просто не равнодушные и не черствые люди! В нашей семье случилась большая беда! У моего брата Николая Криволапова случился сильный инсульт. Он прооперирован и лежит в бессознательном состоянии на вентиляции легких в четвертой „неотложке“ города Харькова», — сообщил ранее брат Криволапова Александр, сообщает NewsRoom.

Харьковские журналисты устроили сбор денег для пациента, однако спасти его не удалось: 7 марта Николай Криволапов умер.
Стоит также отметить, что в последнее время журналист много писал о смертельном ДТП на Сумской и следил за ходом судебного процесса.

Как писали «ФАКТЫ», 8 февраля скоропостижно скончался известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.

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