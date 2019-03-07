Полицейский убивал людей ради их квартир: подробности жуткого триллера в России

Происшествия

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего участкового Сергея Крохина к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство нескольких человек ради их жилья. Его сообщник Сергей Никитин получил 13 лет колонии особого режима.

Так, в 2014 году Крохин с соучастниками организовал убийство наркомана из Колпино: ему предоставили чрезмерное количество наркотика для инъекции, мужчина скончался от передозировки. После этого Крохин зарегистрировал право собственности на половину его квартиры, которую впоследствии продал за 800 тысяч рублей, сообщают российские СМИ.

Также Крохин в 2015 году совместно с соучастниками организовал убийство собственника квартиры в доме на Английском проспекте Петербурга, его сына и сожительницы. Но, тогда завладеть квартирой преступники не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Старший участковый 39-го отдела полиции по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин был на хорошем счету, воевал против Республики Ичкерия, удостоился нескольких наград. К тому моменту, когда его задержали, он уже вышел на пенсию.

Как писали «ФАКТЫ», недавно сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры разоблачили бывшего начальника одного из департаментов полиции, который нажился на продаже служебной информации.

Так, 47-летний полковник полиции в начале 2018 года вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения. За полученные преступным путем средства экс-чиновник приобрел 9 квартир в Киеве, которые сейчас сдает в аренду.

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