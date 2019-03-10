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Прощеное воскресенье и Великий пост: что нужно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)

В этом году Великий пост у христиан восточного обряда начинается довольно поздно, 11 марта, поскольку Пасху православные и грекокатолики будут отмечать аж 28 апреля.

Великий пост у христиан восточного обряда делится на Четыредесятницу (первые 40 дней) и Страстную седмицу (неделя перед Пасхой). Четыредесятница напоминает нам о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне, удалившись туда после крещения. В уединении, молитве и строгом посте Спаситель готовился к исполнению миссии, с которой пришел на землю. Поэтому и верующие во время Великого поста готовятся к Пасхе и христианской жизни — молитвой и борьбой со своей греховностью.

А чтобы не приступать к посту с тяжелым сердцем, нужно в Прощеное воскресенье (10 марта) повиниться перед всеми близкими. Традиционно первыми в этот день просят друг у друга прощения после службы в церкви священники и прихожане. Люди пожилые в воскресенье навещают всех родственников, друзей и знакомых, чтобы простить другу другу старые обиды. Некоторые ходят на кладбище — повиниться перед покойными родичами.

Великий пост наиболее суровый, налагающий запрет не только на мясо-молочные продукты и яйца. Ограничено также употребление растительного масла, рыбы и даже просто горячей пищи. В течение семи недель верующие поддерживают силы овощными, крупяными и грибными блюдами. Согласно церковному уставу, по понедельникам, средам и пятницам, а также в первую и Страстную недели пост наиболее строгий: есть голодные дни и дни, когда разрешается употреблять только сырые овощи и фрукты или же пищу без растительного масла (сухоядение). Однако к посту нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что не по силам. Поэтому миряне в большинстве случаев облегчают себе пост, попросив на это благословения у священника. Конечно, к суровым правилам поста нужно стремиться, но выполнение их зависит от различных обстоятельств. Так, послабление дают пожилым и больным людям, беременным женщинам, кормящим матерям и подросткам. Воины, путешественники и заключенные не имеют возможности выбирать, что им есть, поэтому не всегда постятся по церковным канонам. Малышей до семи лет (тех, кого допускают к причастию без исповеди) лишают, как правило, только сладостей и шумных развлечений. Остальные верующие стараются придерживаться постного меню. Так, в первые дни Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам Четыредесятницы по уставу сухоядение. Едят хлеб, соленья, невареные (сырые или печеные) овощи, а также фрукты и сухофрукты, зелень, орехи, мед… По вторникам и четвергам позволяется вареная или печеная пища без подсолнечного масла. А по субботам и воскресеньям — еда с растительным маслом и вино. В целом рацион постящихся состоит в основном из каш, картофеля, фасоли, грибов и капусты, супов и борщей, заправленных подсолнечным маслом. Есть в течение поста несколько праздников, когда свое меню можно разнообразить рыбой. Рыбные блюда традиционно готовят 7 апреля, на Благовещение (в этом году торжество придется на воскресенье), а также за неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 21 апреля). В Лазареву субботу (20 апреля) можно есть рыбную икру. Но, конечно, не только в переходе на другое меню состоит пост. Люди чаще ходят в церковь, больше молятся. Так, в первые четыре дня поста посещают по вечерам особую церковную службу, на которой читается покаянный канон Андрея Критского. Кроме того, в течение семи недель верующие стараются несколько раз исповедаться и причаститься.

Первый день Великого поста в Украине назывался «Жилавий понедiлок». Начинали его обычно с хлопот по хозяйству. Чтобы даже духа Масленицы в доме не осталось, женщины отмывали от жира всю посуду. Также нужно было навести порядок в доме и помыться. Наверное, поэтому день именовали еще и Чистым понедельником. На Черкасчине следили за погодой, чтобы выяснить, каким будет урожай: «Якщо у Чистий понедiлок погода ясна, то й пшениця вродить рясна!»

В первый день поста верующие старались ничего не есть. Ну, а те, кому было тяжело обойтись без пищи, употребляли особые жесткие коржики, запивая их водой. Такое постное печенье называлось «жиляники» (отсюда и название — «Жилавий понеділок». Считалось, что такие коржики придают постящимся сил.

В Закарпатье мужчины в Чистый понедельник собирались в корчме, чтобы договориться, кто с кем вместе будет работать во время посевной. На Волыни и Киевщине было принято справлять «полоскозуб»: мужчины полоскали рот водкой (пить спиртное уже не разрешалось), чтобы в зубах не осталось скоромного. По поверью такой обряд защищает от нечисти, которая во время поста пытается отобрать творог вместе с зубами. На Полтавщине в первый день поста люди не работали и старались из дому не выходить.

Надо сказать, что на Великий пост приходится немало праздников и дней особо почитаемых святых. Так, в этом году в четверг первой недели поста отмечается день преподобной мученицы Евдокии (14 марта), в народе — Явдоха. Если на Явдоху посеять капусту на рассаду, она не будет бояться морозов, считали в народе. В садах в этот день срезали сухие ветки на фруктовых деревьях, чтобы урожай летом был богаче. А по погоде судили о том, когда придет настоящая весна. Снег предвещал, что тепло будет еще не скоро. «Явдоха перини витрушує», — говорили люди.

А на второй неделе поста верующие будут поминать 40 мучеников Севастийских (в пятницу, 22 марта). В старину в этот день женщины молились о скором возвращении домой мужей и сыновей, трудившихся или служивших в дальних краях. Хозяйки пекли к столу 40 пампушек, бубликов или пирожков с постной начинкой: капустой, фасолью, горохом, картошкой, сухофруктами… Считалось, что именно на 40 святых начинается настоящая весна, птицы приносят на крыльях тепло. Чтобы встретить пернатых со всеми почестями, выпекали постное печенье в форме птиц, которое называлось «жайворонки», или «сороки». С этой выпечкой детишки бегали по улице, подбрасывали «птичек» вверх и зазывали: «Пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку! Жайворонки, прилетiте, весну-красну принесiте!»

На вторую неделю поста выпадает еще и Родительская суббота (23 марта) — поминальный день, когда в храмах после литургии служат особую панихиду за упокоение душ усопших. Люди приносят продукты и подают записки с именами своих умерших родственников. В течение Великого поста 2019 года будут еще две такие субботы (30 марта и 6 апреля).

Кстати, 30 марта, суббота третьей недели поста, — это еще и день преподобного Алексия, Человека Божия. Святого особо почитали рыбаки, веря, что Олекса пошлет им богатый улов. Пасечники в этот день первый раз выносили на улицу ульи. Если погода была теплой, держали их на солнышке целый день и заговаривали: «Щоб бджоли здоровi були, роїлись, мед носили i з пасiки не втiкали».

Четвертая неделя поста называется Крестопоклонной. В старину в воскресенье накануне (31 марта в этом году) хозяйки выпекали особое постное печенье с маком и медом — «кресты». А на Киевщине существовала традиция печь хлеб в форме креста. Одну буханку держали в кладовой или погружали в зерно, заготовленное для посева. Отправляясь в поле, хозяин брал с собой хлеб — помолившись, отламывал кусочек и съедал, приговаривая: «Дай, Боже, i на той рiк їсти свiй хлiб».

Крестопоклонная неделя — середина поста. Пост переламывается, говорили люди и верили, что можно даже услышать характерный треск, если ночью со среды на четверг выйти на улицу.

Кстати, в нынешнем году на четвертую неделю поста приходится Благовещение (7 апреля). По традиции, в этот день можно не только побаловать себя рыбными блюдами, но и выпить немного вина. Трудиться на Благовещение нельзя: «Это такой большой праздник, что даже птица гнезда не вьет».

Пятая неделя Великого поста — Похвальная, поскольку в субботу (14 апреля) отмечается Похвала Пресвятой Богородицы. Работать в этот день у наших предков строго запрещалось и считалось грехом.

На шестой неделе отмечают день воскрешения праведного Лазаря — (Лазарева суббота, 20 апреля). Когда-то в этот праздник дети шли в церковь на вечернюю службу, неся на освящение веточки вербы. На обратном пути смотрели, у кого ветка длиннее. Ее обладатель считался самым счастливым. А еще глотали вербовые «котики», чтобы горло не болело.

После Вербного воскресенья (21 апреля) верующим остается провести в покаянии и молитве Страстную неделю и с чистым сердцем встретить Пасху.

Календарь питания в Великий пост Первая неделя, 11−17 марта 11 марта, понедельник — строгий пост, полное воздержание от пищи

12 марта, вторник — сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб (сухоядение)

13 марта, среда — сухоядение

14 марта, четверг — сухоядение

15 марта, пятница — сухоядение

16 марта, суббота — горячая пища с растительным маслом

17 марта, воскресенье — горячая пища с растительным маслом, вино Вторая неделя, 18—24 марта 18 марта, понедельник — сухоядение

19 марта, вторник — горячая пища без масла

20 марта, среда — сухоядение

21 марта, четверг — горячая пища без масла

22 марта, пятница — сухоядение

23 марта, суббота — горячая пища с маслом

24 марта, воскресенье — горячая пища с маслом, вино Третья неделя, 25−31 марта 25 марта, понедельник — сухоядение

26 марта, вторник — горячая пища без масла

27 марта, среда — сухоядение

28 марта, четверг — горячая пища без масла

29 марта, пятница — сухоядение

30 марта, суббота — горячая пища с маслом

31 марта, воскресенье — горячая пища с маслом, вино Четвертая неделя, 1−7 апреля 1 апреля, понедельник — сухоядение

2 апреля, вторник — горячая пища без масла

3 апреля, среда — сухоядение

4 апреля, четверг — горячая пища без масла

5 апреля, пятница — сухоядение

6 апреля, суббота — горячая пища с маслом

7 апреля, воскресенье — горячая пища с маслом, вино Пятая неделя, 8−14 апреля 8 апреля, понедельник — сухоядение

9 апреля, вторник — горячая пища без масла

10 апреля, среда — сухоядение

11 апреля, четверг — горячая пища без масла

12 апреля, пятница — сухоядение

13 апреля, суббота — горячая пища с маслом

14 апреля — горячая пища с маслом, вино Шестая неделя, 15—21 апреля 15 апреля, понедельник — сухоядение

16 апреля, вторник — горячая пища без масла

17 апреля, среда — сухоядение

18 апреля, четверг — горячая пища без масла

19 апреля, пятница — сухоядение

20 апреля, Лазарева суббота — горячая пища с маслом, рыбная икра

21 апреля, Вербное воскресенье. Горячая пища с маслом, рыба, вино Седьмая неделя, Страстная, 22−28 апреля

22 апреля, понедельник — сухоядение

23 апреля, вторник — холодная пища без масла

24 апреля, среда — сухоядение

25 апреля, четверг — холодная пища без масла

26 апреля, пятница — строгий пост, полное воздержание от пищи

27 апреля, суббота — холодная пища без масла

28 апреля, воскресенье — Пасха, Светлое Христово Воскресение — любая пища.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что у католической и некоторых протестантских церквей Великий пост начался с Пепельной среды, 6 марта.

Также «ФАКТЫ» писали о традициях Масленицы — последних семи дней перед Великим постом. В этом году Сырную неделю праздновали с 4 по 10 марта.

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