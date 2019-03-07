В ход пошел нож: в Киеве жестко проучили "героя парковки" (видео)

Происшествия

В Киеве водители, перегораживающие тротуар пешеходам, рискуют найти свое авто со спущенными шинами. Группа местных жителей запечатлела на видео, как наказывает «героев парковки». Чтобы пробить ножом шину, потребовались считаные секунды.





Пользователи соцсетей согласились, что в борьбе с нарушителями правил парковки все средства хороши. Единственное «но»: не все водители поймут, почему им спустили колесо. «Когда закон не действует, начинает действовать беззаконие!» — предупреждают киевляне автохамов.

«Так и надо корону снимать»;

«Ничего не мешало поставить авто так, чтоб оно не мешало пешеходам», — подчеркивают сторонники пешеходов-мстителей.

В то же время есть и те, кто считают бесполезными подобные наказания водителей, тем более, что мест для парковки действительно не хватает:

«Бесполезное это занятие, все равно ставить будут, потому что пространство не бесконечно, а авто все больше»;

«Борьба — это вызвать копов, дождаться и составить протокол о нарушении правил парковки. А то, что на видео, — это диагноз».

Напомним, ранее известному шоумену высыпали мусор на капот машины, отомстив за парковку на остановке общественного транспорта. Еще одному неправильно запарковавшемуся автолюбителю написали на лобовом стекле неприличное слово.

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