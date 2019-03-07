Ссора обернулась трагедией: украинские студенты устроили кровавую поножовщину в общежитии

Происшествия

В городе Тульчин Винницкой области ссора между двумя студентами закончилась поножовщиной. Трагедия случилась 6 марта в общежитии городского училища.

Двое 18-летних юношей столкнулись на общей кухне. Все начиналось как словесная перепалка, но один из студентов горел желанием оставить за собой последнее слово. Позднее он пришел в комнату к сокурснику и ударил оппонента острым ножом в живот.

Пострадавшего юношу на «скорой помощи» увезли в реанимацию. Спасти молодого человека не удалось — он скончался в больнице. Его обидчика задержала полиция. Начато уголовное производство. За умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти человека (ч.2. ст. 121 Уголовного кодекса), юноше грозит до 10 лет в тюрьме. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Напомним, ранее в Харькове подросток, чтобы отомстить бывшей девушке, принес на свидание кухонный нож и нанес около 10 ударов. А во Львове студент чудом выжил после конфликта с соседом по общежитию и 25 ножевых ранений.

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