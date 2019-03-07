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Происшествия

Труп мужчины, погибшего на заводе, выбросили за забор (фото)

23:16 7 марта 2019   595
Полиция
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В четверг, 7 марта, около 18:00, в Николаеве, на улице Космонавтов патрульные полицейские обнаружили тело мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники которой установили личность умершего и выяснили, что смертельные травмы он получил на территории завода, выполняя монтажные работы при обустройстве дымохода одного из складских помещений.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации Николаевской области, предварительно известно, что мужчина упал со строительных лесов с высоты около четырех метров, получив производственную травму, несовместимую с жизнью.

Также полицейские узнали, что после падения рабочего его напарники не сообщили о случившемся ни полицию, ни медикам, а вынесли тело с территории завода и разошлись по домам.

Полиция начала уголовное производство по признакам по ст. 271 УК Украины «Нарушение требований законодательства об охране труда», предусматривающей наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в николаевском Черноморском национальном университете имени Петра Могилы представили свою версию инцидента на церемонии вручения дипломов, где один из студентов якобы порвал свой диплом. По словам декана факультета физического воспитания и спорта Андрея Чернозуба, на самом деле парень порвал только обложку.

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