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Политика

Женщины изменили украинскую армию, — Порошенко

10:36 8 марта 2019   112
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

В праздник 8 Марта президент Петр Порошенко встретился с женщинами-военными и вручил им высокие государственные награды. Верховный главнокомандующий ВСУ напомнил о той роли, которую взяли на себя женщины-военнослужащие в отражении российской агрессии на востоке Украины.

«Есть женщины-воины, но и одновременно — женщины-берегини. На боевых позициях, где присутствуют женщины, дисциплина и поведение совершенно другие. Женщины цементируют нашу оборону и дают силы тем, кто находится на переднем краю… И сегодня — это уже другая страна, это уже другая армия. И огромный вклад в эти изменения делали женщины, в том числе и женщины-военнослужащие. Вся Украина благодарна вам за самоотверженную защиту. Слава украинским женщинам! Слава Украине!» — заявил президент.

Напомним, в октябре 2018 года в Украине вступил в силу закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других военных формированиях. По состоянию на начало 2019 года, в рядах ВСУ увеличилось число женщин-офицеров, а в целом в поздразделениях Объединенных сил воюют 8 процентов женщин.

За время боевых действий на востоке Украины семь тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий, 166 получили государственные награды. Шесть военнослужащих-женщин погибли при выполнении боевых задач.

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