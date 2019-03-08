В МИД Словакии послу России резко объяснили, чей Крым

Политика

В Словакии указали посольству России на недопустимость двусмысленных заявлений по поводу Крыма. Для разъяснений в МИД Словакии был вызван российский посол Алексей Федотов.

Дипломатический скандал возник после того, как представитель Минобороны Словакии Роберт Ондрейчак проанализировал последствия аннексии Крыма, а в российском посольстве намекнули на некомпетентность и домыслы автора публикации.

7 марта МИД Словакии напомнил российским представителям, что для посольства недопустимо публично комментировать и оценивать представителя принимающей страны, в данном случае государственного секретаря Министерства обороны Словацкой Республики.

Что касается статуса Крыма, то тут Словакия была категорична: недопустимо приписывать России часть украинской территории на основании незаконных референдумов в Крыму и Севастополе. «Словакия всецело и последовательно соблюдает принцип уважения международного права и поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах», — говорится в заявлении МИД Словакии.

Напомним, противостояние между украинскими и российскими представителями в Словакии продолжается не первый год. Летом 2018 года посол Украины напомнил словакам о незаконности поездок в оккупированный Крым через российские пункты пропуска. Российский дипломат Дмитрий Ковальков в ответ грубо оскорбил украинского посла. К пятой годовщине аннексии Крыма Москва стала еще более резкой в заявлениях.

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