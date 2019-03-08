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Германия отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи Крыма
В Германии не согласились на предложение США участвовать в военно-морских маневрах в районе Керченского пролива. Канцлер Германии Ангела Меркель была не против единоразово поучаствовать в обеспечении прохода судов через Керченский пролив, но на постоянное присутствие флота Германия не дала согласия.
Подробности переговоров 16 февраля между Меркель и вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене рассказало агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По информации агентства, дискуссия состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Пенс предложил Меркель выделить военные корабли Германии, чтобы обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив и продемонстрировать российскому президенту, что Запад не потерпит блокирования навигации в этом районе.
Как рассказывали свидетели переговоров, Меркель выразила готовность вместе с французами сформировать морской конвой и обеспечить проход судов через пролив. В то же время согласие было дано на единоразовую акцию, а украинская сторона настаивает на постоянном присутствии военных кораблей стран НАТО возле пролива, чтобы не допустить морской блокады.
Напомним, ранее разведка США пришла к выводу, что напряжение в Керченском проливе будет усиливаться, а Россия будет пытаться ограничить свободу навигации Украины в регионе.
Фото mil.in.ua
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