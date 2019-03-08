Под Житомиром хулиганы забросали камнями пассажирский поезд (фото)

Происшествия

В Житомирской области возле станции «Бердичев» хулиганы забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск — Николаев. Были выбиты окна в двух вагонах: в четвертом вагоне пострадал тамбур, в пятом купейном вагоне разбилось стекло в коридоре. Как и в других подобных случаях с нападениями на поезда, главными подозреваемыми являются подростки.

Хулиганы напали на поезд около двух часов ночи. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а разбитое стекло оперативно поменяли. «На станции „Бердичев“ механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались до своих городов», — рассказал в эфире «Громадського радіо» директор департамента пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Красноштан.

По словам представителя железнодорожного ведомства, чаще всего подобные хулиганские выходки устраивают подростки. «Такие случаи бывают. Задержания были. Предусмотрены серьезные наказания за такие действия, потому что это не просто хулиганство. Это классифицируется как незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта», — объяснил Красноштан.

Напомним, в 2018 году подростки-вандалы напали на электричку в Киеве. Стены вагонов были испещрены надписями, а в открытые окна хулиганы брызгали слезоточивый газ из баллончиков.

Фото hromadske. radio

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