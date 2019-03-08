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- 13:01 В Конотопе арестант повесился на простыне
В Конотопе арестант повесился на простыне
В Конотопе (Сумская область) в СИЗО зафиксировали случай самоубийства — повесился арестованный. По предварительной информации на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения.
Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина, 1972 года рождения, в 2018 году был арестован по подозрению в убийстве. В изолятор доставлен 6 марта для участия в подготовительном судебном заседании, назначенном на 7 марта. Через несколько часов после этого в камере его обнаружили повешенным на простыне.
Начато досудебное расследование. В СИЗО проводится проверка соблюдения в изоляторе всех мер безопасности и надзора за содержащимися.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одесской области мужчина повесился в сарае собственного дома. По словам соседей, 50-летний мужчина свел счеты с жизнью из-за семейных проблем. Ранее под Одессой нашли повешенным 7-летнего мальчика. Судя по всему, произошел несчастный случай.
В 2018 году Украина попала в число стран с высоким числом самоубийств.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...