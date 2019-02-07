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Под Одессой нашли повешенным 7-летнего мальчика (фото)
О трагедии, разыгравшейся в Подольском районе Одесской области, в четверг, 7 февраля, в полицию сообщили врачи скорой помощи. Как рассказали в полиции, мальчика без признаков жизни нашел старший брат, который в это время занимался хозработами. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения. По предварительным данным, мальчик играл на стоге сена во дворе своего сельского дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища. Отмечается, что семья благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «Несчастный случай»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о несчастном случае с 12-летним мальчиком в Киеве. Подросток упал с шестого этажа и чудом остался жив.
А в Николаеве спасли 32-летнюю беременную женщину, которая пыталась повеситься, выпив бутылку водки.
Между тем в Харьковской области будут судить родителей, насмерть замучивших своего трехлетнего ребенка.
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