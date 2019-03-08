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УЕФА оштрафовал наставника «Атлетико» за неприличный жест (видео)
Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение применить санкции к туринскому «Ювентусу» и мадридскому «Атлетико» по итогам первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшегося в Испании 20 февраля.
«Атлетико» заплатит 38 тысяч евро за блокировку лестниц, бросание предметов на поле и поведение главного тренера Диего Симеоне. Сам аргентинский специалист выплатит 20 тысяч евро штрафа за неприличный жест (после одного из мячей он схватился за пах). Позднее Симеоне принес извинения за свое поведение.
Симеоне наказали за жест во время матча с «Ювентусом»https://t.co/tpI2tSMcZW pic.twitter.com/opsL060KHU— Матч ТВ (@MatchTV) 7 марта 2019 г.
В свою очередь, «Ювентус» оштрафован на 30 тысяч евро за поведение главного тренера Массимилиано Аллегри, который задерживал ввод мяча в игру.
Второй поединок между «Ювентусом» и «Атлетико» пройдет в Турине 12 марта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футбольный тренер Диего Симеоне пятый раз стал отцом.
Фото Getty Images
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