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Родители не узнали сына: во Львове во время похорон погибшего на Донбассе героя разгорелся скандал (видео)
Во Львове во время похорон Богдана Слободы, который 6 марта погиб на Донбассе, родители не узнали сына, когда в церкви открыли гроб.
Как пишет «Без табу», во время отпевания в церкви погибшего на Донбассе Богдана Слободы в Гарнизонном храме Львова, родителей шокировал факт того, что в закрытом ранее гробу лежит тело постороннего человека.
Священник провел обряд отпевания, но потом гроб повезли обратно в морг.
Кроме того, родители объяснили, что на предоставленном похоронном кремте указаны неверные данные о Богдане.
В комментарии местным журналистам они также подтвердили, что в гробу лежит незнакомый им человек.
Позже стало известно, что похороны Богдана состоятся в субботу, 9 марта. Родители в морге забрали тело сына и везут его в Новояворовск.
«На 15:30 в морге мама и отец подтвердили, что это Богдан, так передают ребята, которые сейчас в морге. Родные забирают парня и везут в Новояворовск, похороны будут там завтра 09.03.2019», — написал в Facebook Игорь Зинкевич.
Напомним, лейтенант Богдан Слобода окончил Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, служил по контракту в 128 горно-штурмовой бригаде. 6 марта 2019 года офицер был смертельно ранен в Донецкой области. 8 марта на Яворовщине объявлен день траура по погибшему Богдану Слободе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Чугуеве Харьковской области простились с солдатом 92-й бригады Русланом Дейнеко, который погиб во время боев за Иловайск в 2014 году. После ряда экспертиз ДНК его тело удалось идентифицировать и передать родителям. До этого погибший боец был похоронен под Запорожьем.
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