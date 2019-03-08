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В "женском" ДТП в Киеве 8 марта пострадал ребенок (фото, видео)
В Киеве 8 марта произошло «женское» ДТП — две «автоледи» не розминулись на перекрестке в Голосеевском районе — на перекрестке улиц Голосеевской и Саперно-Слободской. Фото и видео в Facebook опубликовали Вартові Еспресо.
Правила дорожного движения, по словам очевидцев, нарушила водитель Nissan Tiida, которая попыталась «проскочить» на желтый сигнал. В это время Audi Q5 начал движение на зеленый сигнал. В результате столкновения Nissan развернуло на 90 градусов, он боком вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. Audi тоже вылетел на тротуар.
В результате столкновения пострадал ребенок, находившийся в Nissan в детском автокресле. Кресло развернуло от удара и ребенок получил травмы. В дополнение лицо ребенку посекло разбитым стеклом. Его мама отделалась испугом.
В автомобиле Audi также находился 2-летний ребенок, он при столкновении не пострадал.
Напомним, ранее на правительственной трассе под Киевом в ДТП пострадал пятилетний ребенок.
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