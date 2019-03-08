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В Винницкой области из дома пенсионерки изъяли 1200 литров "элитного" алкоголя (фото)

20:57 8 марта 2019   86
В Винникой области из дома пенсионерки изъяли 1200 литров «элитного» алкоголя (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области у 80-летней пенсионерки обнаружили и изъяли более 1200 литров фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для его приготовления и разлива. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

На подворье были найдены канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапаки с водкой и коньяком мировых брендов.

Женщина объяснила, что сдавала дом в аренду местным жителям. В настоящее время ее заявление проверяется.

Возбуждено уголовное производство по части 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, из чего в Николаеве делали поддельные водку, бреди и коньяк

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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

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