Наука и технологии

Встреча с умершими родственниками: ученые определили, какие сны видят люди перед смертью

Незадолго до смерти люди часто видят сны с определенным сюжетом. Это показал опрос смертельно больных пациентов, а также 10-летнее наблюдение за ними, говорится в статье, опубликованной в «Журнале паллиативной медицины».

Сообщается, что американские врачи из хосписа Буффало выяснили, что сны людей незадолго до кончины становятся очень реалистичными: детали сновидений становятся четкими, а впечатления от них — яркими.

«Самым распространенным сюжетом таких снов стала встреча с умершими родственниками, которые разговаривают, зовут с собой, утешают», — рассказали специалисты.

Медики разделили рассказы пациентов о своих снах на несколько категорий:

в 59% случаев люди во сне собираются в путешествие и во время этих сборов рядом с ними находятся друзья и родные, как живые, так и уже ушедшие из жизни. Общение с близкими при этом оказывается очень теплым, так что с ними не хочется расставаться.

в 29% случаев люди общаются во сне со своими живыми родственниками. Зачастую с теми, кого они давно даже не вспоминали и не ожидали увидеть рядом с собой.

в 28% случаев люди незадолго до смерти видят сюжеты из собственной жизни. Эти эпизоды, как правило, связаны с чем-то очень дорогим и радостным, подобные сновидения вызывают много позитивных эмоций.

Исключением стали умирающие дети: чаще всего им снились покойные домашние животные, которых они узнавали. Снились и взрослые, но их маленькие пациенты не могли вспомнить.

Загадочные сновидения начинаются примерно за 10−11 недель до смерти, причем за 3 недели их частота стремительно увеличивалась, а сны становились все ярче. К сожалению, объяснить этот феномен Кристофер Керр и его команда не в силах. Быть может, накануне смерти в мозге начинают происходить какие-то изменения, которые приводят к появлению подобных снов. Ясно одно: это успокаивает людей и уменьшает страх скорой смерти.

Авторы исследования полагают, что сны, которые люди видят незадолго до смерти, служат своеобразным механизмом, помогающим примириться с неизбежностью кончины, успокаивающим пациентов перед смертью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умирающий от рака 80-летний японский бизнесмен Сатору Анзаки решил уйти из жизни весело. Он закатил грандиозную прощальную вечеринку, на которую было приглашено около 1000 человек — родственники, бывшие одноклассники и однокурсники, партнеры по бизнесу, а также по любимой Сатору игре в гольф.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter