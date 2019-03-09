- 7:31 В ДТП на Волыни погиб известный украинский журналист: фото с места трагедии
- 6:56 Леди Гага беременна — СМИ
- 6:50 Рева рассказал, кому в марте повышают пенсии, а кого ждут только разовые выплаты
- 6:24 Астрономы изменили прогноз магнитных бурь: к чему готовиться украинцам
- 5:55 Где и какие развлечения ожидают киевлян 9-10 марта
- 4:55 Кок-самурай: японский шеф-повар перемешивает блюда в кипящем масле голыми руками
- 4:35 Упорно давил на газ: погоня "копов" за нарушителем в Киеве завершилась ДТП
- 3:50 Леди Буратино: американка начала избегать людей из-за выросшего вдвое носа
- 3:25 Наглый петух решил оседлать лошадь и поплатился за это
- 2:54 Более двух тысяч молний за 5 минут: небо Калифорнии украсило редкое огненное шоу
В ДТП на Волыни погиб известный украинский журналист: фото с места трагедии
В пятницу, 8 марта, на подъездах к Луцку произошло ДТП, в которой погиб известный волынский журналист Юрий Яцюк. По информации местного ресурса Волынские новости, Яцюк вместе с супругой пытались перейти дорогу в неустановленном месте. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. Его спутницу госпитализировали.
Трагедия произошла на трассе Устилуг — Луцк — Ровно около 19:18 в районе рекреационного комплекса «Рестрапарк».
По информации патрульной полиции, наезд на людей совершил водитель Volkswagen Passat, 1968 года рождения. По его словам, он не увидел пешеходов из-за яркого света фар идущего навстречу авто.
Напомним, в январе 2019 года в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль. Он попал в ДТП с матерью, женой и годовалым ребенком. Жертвами лобового столкновения с грузовиком стал сам Кисиль и его мать, а супруга журналиста получила серьезные травмы. Не пострадал только ребенок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».