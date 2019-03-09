Происшествия

В ДТП на Волыни погиб известный украинский журналист: фото с места трагедии

В пятницу, 8 марта, на подъездах к Луцку произошло ДТП, в которой погиб известный волынский журналист Юрий Яцюк. По информации местного ресурса Волынские новости, Яцюк вместе с супругой пытались перейти дорогу в неустановленном месте. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. Его спутницу госпитализировали.

Трагедия произошла на трассе Устилуг — Луцк — Ровно около 19:18 в районе рекреационного комплекса «Рестрапарк».

По информации патрульной полиции, наезд на людей совершил водитель Volkswagen Passat, 1968 года рождения. По его словам, он не увидел пешеходов из-за яркого света фар идущего навстречу авто.

Напомним, в январе 2019 года в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль. Он попал в ДТП с матерью, женой и годовалым ребенком. Жертвами лобового столкновения с грузовиком стал сам Кисиль и его мать, а супруга журналиста получила серьезные травмы. Не пострадал только ребенок.

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