Политика

Путин не выносит даже мысли о том, что Порошенко сможет еще раз выиграть президентские выборы, — Рolitico

Иностранные дипломаты и западные правительства, которые ранее выражали недовольство медленными темпами реформ в Украине, приходят к мнению о том, что теперь только действующий президент Петр Порошенко остается их лучшим и единственным шансом удержать Украину от обратного дрейфа в сторону России. Об этом в статье для издания Politico пишет старший научный сотрудник и один из директоров Инициативы «Украина в Европе» Адриан Каратницкий.

Он считает, что причины попыток Кремля сорвать предвыборную кампанию Порошенко являются глубоко личными. Ведь пять лет назад он серьезно обманул ожидания Путина о своей прагматичности и открытости для заключения сделок. Именно поэтому Путин не выносит даже мысли о том, что Порошенко сможет еще раз выиграть президентские выборы.

Но, напротив, Порошенко использовал дипломатические навыки, чтобы заручиться широкой поддержкой на Западе серьезных экономических санкций против России. В Украине же он сумел уменьшить культурное влияние России, запретив российские телеканалы и социальные сети, а также поощряя использование украинского языка в средствах массовой информации и в школах. Он также успешно лоббировал создание независимой украинской православной церкви.

«Этот религиозный раскол нанес серьезный удар по историческим притязаниям Москвы на Киев и обойдется русской церкви в миллионы долларов, если говорить об объектах церковной собственности, а также значительно ослабит влияние ее „мягкой силы“ в Украине», — отмечает эксперт.

По его оценке, невзирая на то, что мнения украинцев о президентском сроке Порошенко остаются смешанными, его соперники, вероятно, ослабят связи Украины с Западом или же создадут неопределенность, откатив назад недавно достигнутый прогресс.

Тем временем Россия активизировала кибератаки, направленные против украинских чиновников и Центризбиркома Украины. Все это сопровождается кампанией по дискредитации Порошенко в социальных сетях.

«Слив данных из неизвестного источника, опубликованный в прошлом месяце финансируемой Западом украинской антикоррупционной организацией и обвиняющий партнеров Порошенко в нарушениях, допускает возможность того, что эти данные могли быть частично подделаны Россией или дружественными ей игроками», — считает автор статьи.

Напомним, после обнародования результатов журналистских расследований Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны, а также инициировал международный аудит «Укроборонпрома».

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