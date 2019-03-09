8 марта в США объявили о первой женской космической миссии в истории (фото)

Наука и технологии

В пятницу, 8 марта, Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят только женщины. Случайно это было сделано в Международный женский день или нет, пока не ясно. Руководство НАСА утверждает, что никакой спешки в подготовке данной миссии нет — все планировалось заранее.

Что же конкретно и когда произойдет на орбите Земли согласно плану НАСА?

29 марта 2019 года в открытый космос выйдут астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох. Они должны будут заменить солнечные батареи МКС. Станция в это время будет находиться на высоте примерно 400 километров над Землей. Координировать весь полет будет представительница НАСА Мэри Лоуренс. Конкретно руководить выходом в космос поручено диспетчеру Джеки Кейги. Эти четыре женщины и входят в состав первой в истории женской космической миссии.

Энн Макклейн

Энн Макклейн уже находится на МКС. Они прибыла на станцию в декабре 2018 года. Ей 39 лет. Энн — выпускница группы астронавтов, набранной НАСА в 2013 году. Пятьдесят процентов данной группы составляли женщины. Макклейн — подполковник ВВС США, Она воевала в Ираке, где была пилотом вертолета. Совершила более 200 боевых вылетов. А еще у нее три высших образования. Первый диплом она получила в Военной академии США. Там она стала инженером-механиком. Затем успешно окончила магистратуру Университета Бата в Великобритании и магистратуру Университета Бристоля по специальности «международная безопасность». О полетах в космос Макклейн мечтала с самого детства.

Кристина Кох отправляется на орбиту 14 марта в составе экипажа российского корабля «Союз МС-12». Примечательно, что это произойдет в День числа пи. Как известно, американцы традиционно, указывая даты, на первое место ставят месяц, а потом число. Так что 14.03 (14 марта) в американской транскрипции выглядит как 3.14, а это и есть число пи. При этом старт корабля запланирован по времени восточного побережья США на 3:14 pm, то есть на 15:14 дня. В Украине будет 21:14. В НАСА очень надеются, что все так и произойдет.

Кристина Кох

Кристина была принята в отряд астронавтов вместе с Энн. Они хорошо знают друг друга. Карьера 40-летней Кристины Кох больше связана с наукой. Физик и инженер-электрик по образованию, в НАСА она работала как сотрудница лаборатории астрофизики высоких энергий, где занималась разработкой приборов для различных космических миссий и параллельно вела лабораторные занятия по физике в Колледже Монтгомери. С 2004 по 2007 год Кох занималась в НАСА программой изучения Антарктики и даже провела зиму на Южном полюсе. После этого работала в лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса. Разработанные ею инструменты работают, в частности, на межпланетной станции «Юнона», вращающейся вокруг Юпитера, и спутниках Van Allen Probes, изучающих радиационные пояса Земли.

Кстати, март объявлен в США Месяцем женщин в истории — Women's History Month. Так что выход Макклейн и Кох в открытый космос состоится еще и в «женский месяц».

Для Энн это будет второй выход в марте. На 22 марта запланированы работы за бортом МКС, в которых Макклейн будет задействована вместе с астронавтом Ником Хейгом.

Насколько уникальна задуманная «женская миссия»?

Первой в истории женщиной, полетевшей в космос, была Валентина Терешкова. Ее полет состоялся в 1963 году. Затем был длительный перерыв. Терешкова как-то сказала, что руководство СССР решило, что отправлять женщин в космос слишком опасно. Следующий такой полет совершила Светлана Савицкая лишь через 19 лет — в 1982 году.

После распада СССР Россия отправляла в космос только двух женщин — Елену Кондакову (в 1994−95 и 1997 гг.) и Елену Серову (2014−2015). Обе после того, как побывали на орбите, стали депутатами Государственной думы РФ.

Салли Райд в 1983 году стала первой американкой, полетевшей в космос. НАСА к полетам женщин относится без каких-либо предубеждений. Кристина Кох станет уже 49-й женщиной-астронавтом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о первом в истории запуске частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX. Корабль благополучно вернулся на Землю.

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