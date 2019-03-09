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В СБУ заявили, что не пустили австрийского журналиста в Украину ради его же блага
В Службе безопасности Украины объяснили причину запрета на въезд в Украину австрийском журналисту Кристиану Вершютцу.
«Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.
При этом в ведомстве напомнили, что сам Вершютц «отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине».
«Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в Украину не впустили известного кремлевского пропагадиста из Австрии, шефа украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца. Австриец в течение года не сможет посещать территорию Украины.
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