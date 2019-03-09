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«Заря» устояла во Львове и гарантировала себе место в топ-шестерке: видеообзор матча
В субботу, 9 марта, «сухими» матчами в Мариуполе, Полтаве и Львове стартовала программа 21-го тура премьер-лиги.
Чемпионат Украины. 21-й тур
«Мариуполь» — «Черноморец» (Одесса) — 0:0. Молодежные составы — 2:3.
«Ворскла» (Полтава) — «Десна» (Чернигов) — 0:0. На 83-й минуте удален Кане, а на 90+3-й — Чижов (оба — «Ворскла»). Молодежные составы — 6:0.
«Львов» — «Заря» (Луганск) — 0:0. На 80-й минуте удален Парамонов («Львов»). Молодежные составы — 1:5.
Команда Александра Бабича, не сумевшая обыграть в родных стенах «Черноморец», осложнила себе задачу попадания в топ-шестерку (в последнем туре первого этапа «Мариуполь» сыграет во Львове с «Карпатами»). А вот «моряки» в двух последних матчах на выезде набрали четыре очка, и все еще надеются избежать на финише не только прямого вылета из премьер-лиги, но и переходных матчей (для этого нужно подняться на девятую позицию).
По сравнению с провальным матчем против «Зари» (0:3) на домашний поединок с «Десной» наставник «Ворсклы» Василий Сачко выставил в «основе» сразу шесть новых футболистов. Но и такая ротация не помогла «зелено-белым» отпраздновать первый успех в 2019-м году (после 0:4 от «Карпат» и 0:3 от «Зари»). При этом полтавчане, оставшиеся в конце встречи… вдевятером, наконец-то впервые в сезоне сыграли вничью — в 21-м по счету матче.
«Ворскла» не забивает и не побеждает на своем поле уже в четырех матчах подряд (три поражения и ничья при разнице мячей 0:7). Впрочем, в последнем туре и полтавчане, и коллектив из Чернигова еще могут завершить первый этап состязаний в топ-шестерке: «Десна» принимает «Львов», а «Ворскла» будет гостить в столице у «Арсенала-Киев».
Не увидели болельщики голов и в третьем поединке игрового дня, в котором «Львов» с шестью бразильцами в стартовом составе на стадионе «Украина» принимал «Зарю».
Впрочем, ничья во Львове (команда Юрия Бакалова заканчивала матч в меньшинстве) позволила луганчанам досрочно гарантировать себе продолжение борьбы за медали и места в еврокубках в топ-шестерке, а вот турнирная судьба львовян теперь зависит не только от них самих.
Два последних пропуска в турнир сильнейших будут разыграны во встречах 22-го тура «Десна» — «Львов», «Карпаты» — «Мариуполь» и «Арсенал-Киев» — «Ворскла».
Положение команд:
1. «Шахтер» — 51 очко (20 матчей);
2. «Динамо» — 44 (20);
3. «Александрия» — 37 (20);
4. «Заря» — 32 (21);
5. «Мариуполь» — 29 (21);
6. «Ворскла» — 28 (21);
7. «Десна» — 28 (21);
8. «Львов» — 27 (21);
9. «Карпаты» — 20 (20);
10. «Олимпик» — 19 (20);
11. «Черноморец» — 16 (21);
12. «Арсенал-Киев» — 11 (20).
В 21-м туре премьер-лиги 10 марта также сразятся: «Шахтер» — «Карпаты», «Динамо» — «Арсенал-Киев» и «Александрия» — «Олимпик».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, когда сыграют «Динамо» и «Шахтер».
Фото ФК «Десна»
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