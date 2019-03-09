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В Киеве обезвредили "клофелинщиков", травивших и грабивших людей под видом таксистов
В Киеве преступники под видом таксистов грабили пассажиров. Они поджидали выпивших прохожих и поили их снотворным. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
Так, двое мужчин ездили по городу с «шашкой» такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов выпивших людей. В ночь на 8 марта на улице Каменской в Дарницком районе злоумышленники увидели нетрезвого прохожего. Посадив мужчину в салон автомобиля, нападавшие предложили ему напиток, в который незаметно добавили сильнодействующий препарат «Азалептол».
Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленники отобрали у него ювелирные изделия, около 10 тысяч гривен и мобильный телефон. Ограбив мужчину, нападавшие выбросили его из салона автомобиля в районе улицы Полесской.
Полиция оперативно задержала преступников. Ими оказались двое местных жителей 27 и 37 лет, один из которых ранее судим. Сейчас им объявлено подозрение по части 3 статьи 187 УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве правоохранители задержали серийную «клофелинщицу», которая подливала снотворное своим жертвам в алкоголь, чтобы затем их ограбить. «Клиентов» (ими становились в основном иностранцы) она находила на сайте знакомств.
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