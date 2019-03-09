Голкипер сборной Украины Лунин отразил пенальти в игре с «Атлетико»: видеообзор матча

Спорт

Одним из героев матча 27-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Леганес» (1:0) стал 19-летний вратарь гостей (а заодно самый молодой голкипер в истории сборной Украины) Андрей Лунин, который вместе с партнером по национальной команде Василием Кравцом провел в составе «Леганеса» весь поединок.

На 50-й минуте встречи на стадионе «Метрополитано», который в этом сезоне примет финал Лиги чемпионов, Лунин парировал пенальти от Сауля Ньигеса (парень, между прочим, 90 млн евро стоит!), но испанец все же первым оказался на добивании. Этот гол и оказался решающим в поединке.

«Атлетико», которому 12 марта в Турине предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», по-прежнему занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место. Подопечные Диего Симеоне на четыре очка отстают от «Барселоны» и на восемь опережает «Реал» (у каталонцев и Королевского клуба по одному матче в запасе). «Леганес» Лунина и Кравца с 33 очками занимает 13-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин парировал пенальти и вывел «Леганес» в 1/8 финала Кубка Испании.

Фото ФК «Леганес»



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