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- 10:24 «Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Где смотреть онлайн «Ювентус» — «Атлетико»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Во вторник, 12 марта, на «Ювентус Стэдиум» в Турине местный «Ювентус» и испанский «Атлетико» проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч завершился победой мадридцев — 2:0).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ЮВЕНТУС» — «АТЛЕТИКО»
«Ювентусу», который два последних розыгрыша Лиги чемпионов завершал поражениями от испанских клубов, необходимо сотворить почти невозможное, ведь «Атлетико» не проигрывал в Италии более семи лет.
В прямом эфире поединок между туринцами и мадридцами 12 марта, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 1». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (12 марта также состоится встреча «Манчестер Сити» — «Шальке»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 2»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Украины Лунин отразил пенальти в игре с «Атлетико».
Фото Getty Images
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.