Скандал с «Укроборонпромом»: Луценко рассказал о коррупционной схеме

Политика

Фирма «Оптимумспецдеталь», которая фигурирует в деле о хищениях в оборонном секторе, получала нужные справки от «знакомых» в СБУ и НАБУ. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор раскрыл коррупционную схему, которая возникает во время конкурса на поставку деталей. По словам Луценко, скандальная фирма получала необходимые справки, чтобы выиграть тендер, в ГФС, СБУ и НАБУ.

«Коррупция возникает во время конкурсов на поставку. Схема коррупционная такая. Та же „Оптимумспецдеталь“, мы это видим из документов, предлагает одному из бронетанковых заводов свои запчасти. По наименьшей цене, но, тем не менее, выигрывает другая фирма. Как это происходит? Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: „есть справочка из ГФС у нас, что вы, „Оптимумспецдеталь“, имеете дело с рисковыми конвертационными структурами“. Но ведь все, кто поставляет из России, это имеют! Не-не. „На вас справочка есть, а на них нет. Поэтому ваша цена нас не устраивает, нас устраивает большая“. В результате Рогоза с компаньонами как-то получает справку из ГФС, что они ошиблись, что сама „Оптимумспецдеталь“ не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать! Потому что появляется такая же справка, что якобы „Оптимумспецдеталь“ фиктивная… уже от СБУ! И они вновь слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они как-то получают через знакомых СБУшников новую справку, что „Оптима“ — не фиктивная фирма, а то была ошибка. Но вновь они не допущены на конкурс! В этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности… теперь от НАБУ!» — рассказал Луценко в интервью Цензор.нет.

Решить вопросы со стороны НАБУ, по словам Луценко, фигуранту дела Андрею Рогозе удается с помощью «самого секретного агента» Шевченко. Генпрокурор добавил, что сейчас подозреваемым по делу является Андрей Рогоза, однако, с точки зрения человеческой логики, его соучастниками могут быть сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и экс-сотрудник «Укроборонпрома» Виталий Жуков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в рамках двух уголовных производств о злоупотреблениях в концерне «Укроборонпром», заведенных после журналистского расследования, Национальное антикоррупционное бюро провело порядка 20 обысков у фигурантов производства, в том числе у Гладковского и Рогозы.

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