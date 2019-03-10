«Украинцев считают людьми второго сорта»: подробности избиения водителя Uber из Харькова в Польше

Происшествия

В Варшаве 8 марта жестоко избили украинца — водителя сервиса Uber. Пассажиры-поляки, с которыми у украинца произошел конфликт, оскорбляли его и требовали, чтобы он «возвращался в Украину». Трое молодчиков повалили пострадавшего на землю и били, не обращая внимания на проходивших мимо людей. В результате водитель попал в больницу с гематомами и травмой колена. «ФАКТЫ» связались с пострадавшим украинцем и узнали подробности произошедшего.

33-летний Роман Куликов родом из Харькова. В варшавском сервисе Uber работает два с половиной года. По словам Романа, поляки, которые на него напали, были выпивши.

- Их было шестеро: три парня и три девушки, — рассказал «ФАКТАМ» Роман Куликов. — У меня минивэн, поэтому я мог везти такое количество пассажиров. В машине работало радио — украинская радиостанция, которую я обычно слушаю. Никто из пассажиров до сих пор не возражал. А тут началось: «Выключите эту музыку. Включите что-нибудь польское». Сказали переключиться на радиостанцию, где играет польское диско поло. Я ответил, что радио в машине сломано, поэтому можно слушать только одну радиостанцию — или же просто выключить музыку. Они сказали, что выключать не хотят. Но и слушать украинское радио тоже. Начали рассказывать, что украинская музыка плохая и что они хотят только польскую. Я повторил, что радио сломано, но они как будто не слышали. И продолжали настаивать на своем. В результате я сказал им: либо мы дальше едем спокойно (а ехать около 15 километров) либо я их высаживаю, и они заказывают другую машину. «Нет, давайте ехать» — заявили. А еще через 500 метров один из них заявил: «Слышишь, курва, включи то, что я тебе сказал!» Это уже было оскорбление, и я тоже не стал молчать. В результате остановился и сказал им: «Давайте на этом и закончим. Выходите».

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Самый дерзкий пассажир (который сидел рядом со мной) вышел из машины, но дверь держал открытой, не позволяя мне ее закрыть. Он ждал, пока выйдут остальные. После чего к нему подошел один из его друзей, что-то сказал ему на ухо, а потом они вдвоем подняли крик. Суть их претензий была в том, что я — украинец, а значит, в их стране я никто. «Приезжают сюда за хлебом, а сами так себя ведут, — говорили. — Возвращайся в свою Украину. А здесь веди себя потише». Все это сопровождалось криками и ругательствами, после чего они налетели на меня и начали бить. Били втроем. Девушки вроде как просили их остановиться, но сами ничего не сделали для того, чтобы им помешать.

Роман Куликов после произошедшего

По словам Романа Куликова, его избивали минут десять. Повалили на землю, стали пинать ногами.

- Я пытался заснять происходящее на камеру, — говорит Роман. — Сжал телефон двумя руками и не отпускал. Они в это время продолжали наносить мне удары. В основном били по голове. Их было трое, а я один. Я просил их прекратить, но не помогало. Избивая меня, они продолжали кричать что-то о том, что я украинец и здесь ни на что не имею права. Они трижды сбивали меня с ног. Я каждый раз вставал, но они снова нападали.

— Где это происходило? Вокруг были люди?



- Самое удивительное, что были. Это произошло возле вокзала. Рядом на остановке я видел несколько человек. Но никто из них даже не попытался вмешаться. Я старался закрывать руками голову, но они все равно разбили мне лицо. Сейчас там много царапин и гематом. Несмотря на то, что несколько раз я чуть было не выронил телефон, мне удалось заснять избиение. Запись может служить доказательством.

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Роман Куликов говорит, что в результате избившие его молодчики разбежались. Мужчина вызвал полицию.

- Полицейские зафиксировали произошедшее, — говорит Роман. — После чего я еще написал заявление в участке. Но перед этим поехал в больницу. Там мне сделали томографию. К счастью, жизненно важные органы не пострадали. У меня множественные гематомы на голове и вывих коленного сустава.

По словам пострадавшего, разыскать его обидчиков несложно.

- Если полицейские захотят, они сделают это в два счета, — говорит Роман. — В службе такси сохранился номер телефона одного из этих людей. А в Польше каждый номер телефона привязан к паспорту, здесь просто так сим-карты не продаются. Поэтому найти человека, который делал заказ, несложно. Главное, чтобы они это сделали. Я уже сам обращался в офис Uber, но предоставлять такую информацию мне они не имеют права. Сказали, чтобы сотрудники полиции прислали им e-mail.

Роман Куликов говорит, что за два с половиной года работы в варшавском такси уже не раз слышал от польских клиентов оскорбления и пожелания «возвращаться на родину». В последнее время такое происходит все чаще.

- Здесь украинцев считают людьми второго сорта, — говорит Роман. — Мне не раз давали понять, что я в этой стране никто и «должен знать свое место». Часто клиенты заводят эту тему, едва услышав мой акцент. Начинают нелицеприятно высказываться об Украине, стараются спровоцировать и, очевидно, посмотреть на мою реакцию. Говорят, что я, как и другие «приезжие украинцы», для них «обслуживающий персонал». И я слышу такое не только в такси. То же самое бывает просто на улице или в супермаркете. Недавно увидел в магазине пару украинцев. Они что-то выбирали в торговом зале. А потом услышал, как кассир (полька) громко спросила: «Ну что там, Украина уже пошла?» Здесь тебе постоянно указывают на то, что ты — не местный. Это очень неприятно. Кстати, в травмпункте, куда я попал после избиения, я тоже встретил украинцев, которых кто-то избил.

По словам журналиста Портала украинцев Польши PROstir. pl Евгения Приходько, буквально за час до избиения Романа Куликова еще один водитель-украинец сделал замечание своим клиентам, которые хотели сесть в машину с открытой банкой пива. На что услышал: «Ты здесь никто, украинская курва».

Евгений Приходько рассказал, что за неделю до случая с избиением Романа Куликова варшавские таксисты обклеивали авто Uber наклейками «Говорю только по-украински» и «вор». В Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши такие акции назвали публичным оскорблением людей из-за их происхождения.

Польские СМИ тем временем отмечают, что в последнее время в их стране увеличилось количество нападений на расистской и ксенофобской почве. Только за прошлый год было несколько случаев жестоко избиения украинцев в Польше. Например, в мае прошлого года в селе Глоскув Мазовецкого воеводства украинского заробитчанина избили битами. Началось все с того, что к трем украинцам, возвращавшимся домой из магазина, прицепился местный житель. Начал их оскорблять, после чего заявил, что знает, где они живут и кому-то позвонил. Через несколько сотен метров дорогу украинцам перекрыли два автомобиля, из которых вышли семь человек с битами. Двое украинцев успели убежать, а третьего жестоко избили. Он попал в реанимацию с внутренним кровотечением, откушенным языком и черепно-мозговой травмой.

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Несколькими месяцами ранее во Вроцлаве двое поляков избили украинца прямо в трамвае. А в феврале 2018 года поляк избил двух украинцев на остановке общественного транспорта, выкрикивая, чтобы они «возвращались к себе домой». В мае 2018 года подобное избиение было и в городе Бжеще Малопольского воеводства. Там двое пьяных поляков избили украинца возле продуктового магазина, называя его «русским». А в ноябре 2018 года полиция польского города Лодзь задержала четверых молодчиков, которые жестоко избили украинца и троих индийцев, проживавших в общежитии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как польский работодатель бросил парализованную украинку умирать на улице. Женщина работала на продуктовой базе в Познани. Когда у нее случился инсульт, работодатель даже не вызвал «скорую». Вместо этого он отвез женщину в другой город и бросил на автобусной остановке. Женщина чудом выжила.

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