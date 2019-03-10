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CБУ сымитировала похищение херсонского фермера, чтобы предотвратить его убийство (фото)
Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья, подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе СБУ, установлено, что организатор преступления собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти ста тысяч долларов США. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить.
Во время спецоперации, сотрудники СБ Украины имитировали похищение фермера. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части «гонорара» — сорока тысяч американских долларов.
В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства установлены все участники организованной группировки.
Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о его аресте.
Операция по разоблачению фигурантов дела проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.
Напомним, в прошлом году СБУ устроила инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко ради предотвращения реального убийства. После этого руководство Службы признало, что довольно часто прибегает подобным методам. За последние три года таким путем удалось избежать более десяти убийств.
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