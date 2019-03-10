Катар купил проведение чемпионата мира по футболу – СМИ

Спорт

СМИ располагают документами, которые свидетельствуют о покупке Катаром права провести у себя чемпионат мира по футболу 2022 года, сообщает Foxsports,

Отмечается, что за победу при голосовании Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов. Почти половину суммы (400 млн) была выплачена еще до выборов в 2010 году, а вторая часть (480 млн) — три года спустя.

Расследование проводит швейцарская полиция, которая уже получила эти документы. В ФИФА пока не комментируют данную информацию.

Напомню, что ЧМ-2022 должен состояться в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. При этом ФИФА всерьез рассматривает проведения следующего мирового первенства с 48 командами и не только в Катаре. По информации The New-York Times, некоторые поединки группового турнира могут состояться в Омане и Кувейте. Окончательное решение ФИФА примет до июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионат мира по футболу впервые проведут зимой.

Фото fifa.com



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