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Сорванные крыши и поваленные деревья: в сети показали фото последствий непогоды в Украине
Из-за порывов шквального ветра 10 марта в центре Львова сорвало крышу с двухэтажного дома. Инцидент произошел на улице Рыбной, 5.
При этом была повреждена крыша на двух соседних домах. Повреждения получил и припаркованный рядом автомобиль. К счастью, никто не пострадал, сообщили на странице «Горячей линии города Львова» в Facebook.
Также из-за сильного ветра на перекрестке улиц Сяйво и Широкой упал 20-летний тополь и опора с контактной сетью. Из-за этого пришлось временно прекратить движение троллейбуса № 12.
В течение 10 марта в Ивано-Франковской области в результате порывов сильного ветра произошло падение деревьев, в отдельных случаях на проезжие части дорог.
Для оказания помощи населению для освобождения проезжих частей дорог были привлечены подразделения Управления ГСЧС в области, в частности в Рогатынском, Кольском, Тисменицком районах, городах Калуше, Надворной и в Ивано-Франковске, сообщает БлицИнфо.
Так, в результате сильного ветра на улице Мазепы в Ивано-Франковске на дорогу упало дерево, поэтому движение ограничили. Есть поваленные деревья на улице Хоткевича и в городском парке. Также ветер сорвал крышу на улице Сахарова и Пасечной.
Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 10 марта в западных областях на протяжении суток порывы ветра будут достигать 25−28 м/с, на остальной территории днем 15−20 м/с. (II уровень опасности, оранжевый). Также 10−11 марта на реках Закарпатской области будет происходить повышение уровней воды. В отдельных местах повышение будет достигать двух метров к первоначальному уровню воды.
Как писали «ФАКТЫ», почти месяц назад из-за резкого осложнения погодных условий в Украине были обесточены 188 населенных пунктов страны.
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