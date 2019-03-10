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Жертвой непогоды в Украине стал ребенок: первые детали ЧП
В Виннице погиб ребенок, на которого упало дерево. Об этом пишет работник правоохранительных органов Андрей Гайдай в Facebook.
«Ребенок 11 лет от падения на него дерева получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал он.
По словам сотрудницы Национальной полиции Винницкой области Анны Олийнык, погибшей девочке в мае должно было исполниться 12 лет.
«Следствием Левобережного отделения полиции г. Винница открыто уголовное производство по факту гибели сегодня, 10 марта, девочки в результате падения дерева. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции, экспертами проведены первоочередные следственные действия. Трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала», — написала она в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в западных областях Украины из-за сильного ветра были повалены много деревьев и сорваны много крыш домов.
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