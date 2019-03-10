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Кулаком в челюсть: в Англии болельщик прямо на поле ударил футболиста (фото, видео)
В воскресенье, 10 марта, состоялась одна из самых принципиальных дуэлей в английском футболе — бирмингемское дерби. В рамках второго по силе дивизиона на стадионе «Сент-Эндрюc» «рубились» «Бирмингем» и «Астон Вилла», чьи болельщики, представляющие промышленный город, издавна известны своей ненавистью к друг другу.
На сей раз страсти в чаше арены закипели уже на 10-й минуте, когда на поле прорвался болельщик (предположительно, «Бирмингема»), со спины подбежал к капитану «Астон Виллы» Джеку Гриллишу и с размаху ударил его кулаком по голове.
Should go to prison for the cap never mind attacking Jack Grealish pic.twitter.com/081vrPEPWm— MICHAEL (@mickybluey) 10 марта 2019 г.
Горе-фаната увели с поля подоспевшие стюарды, одновременно защищая его от подскочивших игроков «Астон Виллы». Позже футбольный хулиган был арестован и направлен в изолятор. А футболист, как ни в чем не бывало, сидел с улыбкой на лице, после чего поднялся и продолжил игру.
Более того, именно гол 23-летнего капитана «Астон Виллы» Джека Гриллиша на 67-й минуте принес его команде гостевую победу в дерби (1:0).
*Гол Джека Гриллиша (слева) принес «Астон Вилле» победу в логове соперника
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что товарищеский матч в Англии завершился массовой дракой футболистов.
Фото Getty Images, Twitter, РА
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