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"Историческая победа": Порошенко поздравил биатлониста Пидручного с "золотом" чемпионата мира
Президент Петр Порошенко назвал исторической золотую медаль украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. В шведском Эстерсунде Пидручный стал чемпионом мира, взяв первое в истории Украины «золото» мирового первенства среди мужчин.
«Историческая победа! Тернопольчанин Дмитрий Пидручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой! Вперед к новым вершинам!» — говорится в поздравлении главы государства.
До сих пор в активе украинской сборной по биатлону были только женские золотые медали с чемпионатов мира. Но на турнире в Эстерсунде украинские биатлонистки выступают без особых успехов.
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