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Порошенко хочет, чтобы "Укроборонпром" проверила всемирно известная аудиторская компания
Аудит «Укроборонпрома» должна провести всемирно известная аудиторская компания, одна из «большой четверки». Это необходимо, чтобы проверке доверяли на всех уровнях, в том числе международные партнеры Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV.
Проверка силами крупной аудиторской компании не означает, что украинские органы будут отстранены от расследования. «И наша украинская правительственная аудиторская служба, и Счетная палата, и любой другой орган, имеющий право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта», — пообещал глава государства.
Что касается дальнейших действий по отношению к виновным, то все зависит от результатов аудита и выявленных преступлений. «Если чиновники, то это компетенция НАБУ и САП», — заявил Порошенко. После аудита вскрывшиеся факты нарушений должны быть переданы в специальную временную следственную комиссию парламента, где работают представители всех фракций.
По словам главы государства, за хищения в армии уже есть привлеченные к ответственности. «Я хочу всем напомнить, какая была ситуация в оборонпроме, в армии в 2014 году — воровали все, все время со времен независимости Украины. Распродавали, уничтожали армию и министры, и премьеры… Мы решительно боролись с воровством в армии. Возбуждены 400 уголовных дел, предъявлены 120 обвинений. Полученные приговоры суда. Руководители предприятий уволены или попали под приговор суда», — рассказал президент.
По словам главы государства, коррупция в оборонном секторе неприемлема: «Нулевая толерантность к коррупции. И поэтому совершенно неприемлемо, когда кто-то на сегодняшний день ворует у армии».
Напомним, 28 февраля было поручено расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.