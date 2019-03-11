Названо число освобожденных за четыре года из плена боевиков украинцев

Украина

На Донбассе с начала вооруженных действий из плена боевиков освободили болеет трех тысяч человек. Такие цифры привели в Антитеррористическом центре при СБУ по запросу «Новостей Донбасса».

Отмечается, что эти данные следуют из информационного учета военнослужащих и мирных жителей, которых незаконно взяли в плен, или же они считались пропавшими без вести в зоне проведения АТО.

«Начиная с 7 апреля 2014 года значатся как найденные/освобожденные 3233 человека», — отметили в Антитеррористическом центре СБУ.

Напомним, на сегодня на Донбассе в плену боевиков находится 41 военнослужащий Вооруженных сил Украины. По состоянию на 13 февраля боевики удерживали 40 военнослужащих. В Генштабе ВСУ уточнили, что от начала 2019 года в плен попали трое военных. Данные были подтверждены до того, как 128 бригада ВСУ заявила, что военнослужащий Игорь Мирончук стал четвертым пленным с начала года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ о том, что наша страна готова в кратчайшие сроки провести обмен 25 украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, на 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть их в Россию. В то же время заседание Трехсторонней контактной группы в Минске по заложником закончилось скандалом из-за неадекватных действий представителей псевдореспублик.

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